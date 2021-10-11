富達繆子美：碳中和板塊選股須重視估值

繆子美表示，中國已制訂2060年前碳中和的目標，即不足40年後便要達致淨零二氧化碳的排放，與此同時亦有另一個政策目標，便是2035年GDP規模要較去年倍增，即未來15年GDP年均增長率要達4.5%至5%，由於經濟增長無可避免會導致能源消耗增加，因此眼前一個重要的問題是「如何在積極減碳的同時保持經濟增長？」

今年夏季以來，內地多個省份開始面對用電需求高於供應的問題，近來問題更加突出，多個省份或在某些時段暫停供電、或限制向高能耗行業供電，實施不同形式的「限電令」，令生產活動受到制約，便顯示減碳難免會對經濟增長帶來影響。

三大因素令內地實施限電令

繆子美分析，目前內地需要大範圍進行限電，原因包括：（1）由於就煤炭生產實施更嚴格環保監管，近月煤炭產量下跌、價格上升，令燃煤發電廠原材料成本高企，產電意願下降；（2）內地電動車首8個月銷量逾170萬輛，按年升幅近兩倍，佔整體汽車銷量一成，由此亦令用電需求上升；（3）大部分風電及太陽能發電產能位於西部，但暫未有足夠電網或儲能設備輸送至東部的用電地區。

雖然是次內地要匆忙實施「限電令」，但繆子美相信，政府有能力解決此問題，短期會設法增加發電量以滿足需求，中長期而言，預料會更準確評估不同地區的電力供應及需求，跟着積極投資相關基建，令相關供應及需求能夠配對。

內地實現碳中和 投資料以百萬億計

繆子美估計，內地政府須投資數以百萬億元人民幣，才可實現2060年前碳中和的目標，這當然也會為股票投資者帶來機會，富達中長線便看好風電、太陽能、電動車及儲能等股份。

但由於資金已追捧碳中和板塊一段時間，目前選股要更重視估值，而是次「限電令」事件便顯示在內地邁向碳中和的道路上，隨時會出現意想不到的挑戰。

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