經濟

啟岸入伙兩月錄160租賃

【明報專訊】屯馬線通車後，土瓜灣及紅磡一帶租務暢旺，其中恒地（0012）發展的紅磡啟岸於今年8月起陸續入伙，中原高級分行經理葉文浩表示，啟岸入伙約兩個月以來，累積錄約160宗租賃成交，現時約有50個放租盤，月租叫價由1.1萬至2萬元不等。

項目最少三成由收租客持有

屋苑最新租務成交包括中層A6室，實用面積269方呎，1房間隔，望市景，以1.38萬元租出，實用呎租51.3元。業主2019年520萬元一手買入，租金回報3.2厘。資料顯示，項目共提供550伙，以現時已錄得約160宗租賃個案計，即項目最少佔約三成業主為收租客。

家庭客2.68萬租OASIS KAI TAK三房

除了土瓜灣區外，啟德租賃交投亦活躍，香港置業分行區域董事胡耀才表示，啟德OASIS KAI TAK 1座中層B室，3房間隔，向西北望開揚景，實用面積699方呎，以月租2.68萬元租出，實用呎租約38.3元。租客為家庭客，業主2018年6月以約1866.5萬元購入，租金回報僅1.7厘。

凱帆軒海景戶租1.68萬 回報3.5厘

另外，香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，鄰近奧運站的凱帆軒，位於2座高層D室，2房間隔，向西望海景，實用面積455方呎，獲從事金融業一族以1.68萬元承租，實用呎租36.9元。業主2016年5月以約568萬元購入，租金回報約3.5厘。

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