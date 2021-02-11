經濟

SAVANNAH三房1415萬破頂 實呎撲2.1萬

【明報專訊】新一份施政報告上周三（6日）公布後，將軍澳南再有屋苑錄得二手破頂價成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳南SAVANNAH 錄得本月首宗二手成交，單位為2座高層A室，實用面積676方呎，3房1套間隔，單位向北，以1415萬元易手，實呎20,932元，成交價創屋苑3房新高。原業主2016年以905.6萬元一手買入，持貨5年，帳面獲利509.4萬元或56%。

施政報告出台 換樓客夤夜購領都

此外，九建（0034）將軍澳石角路大型樓花新盤推售如箭在弦，有買家於施政報告公布後凌晨入市日出康城領都3房戶。利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，日出康城領都7座左翼低層C室，實用面積730方呎，3房1套連儲物室間隔，望山景，以953萬元成交，實呎13,055元。買家為區內換樓客，新一份施政報告出台後，因估計樓價持續向上，與業主經過多日洽談後，買家於凌晨1時拍板入市。原業主2009年12月以約434.8萬元購入，持貨近12年，現帳面獲利約518.2萬元或1.2倍。

映御低層1房606萬沽 5年升四成

此外，施政報告公布後，買家亦加快入市元朗二手屋苑。利嘉閣地產分區董事黃永全表示，元朗映御2座低層H室，實用面積385方呎，1房間隔，遠眺深圳市景，以606萬元易手，實呎15,740元。原業主2016年3月以419.5萬元購入，持貨約5年，帳面獲利約186.5萬元或44%。

欣榮花園97貨售890萬升逾倍

屯馬線全線通車後，買家積極於樓價較大市落後的土瓜灣區尋寶，令區內二手價量齊升。美聯物業分行首席高級營業經理黃家樂表示，屯馬線通車，土瓜灣區交通更見便利，欣榮花園有2房單位放盤僅10日即獲外區客承接，單位為3座中低層A室，實用面積607方呎，2房間隔，原叫價895萬元，僅輕微議價5萬元，成交價890萬元，實呎14,662元。原業主1997年4月以418.6萬元購入，帳面賺471.4萬元或逾1倍。

相關字詞﹕欣榮花園 映御 領都

上 / 下一篇新聞

星凱‧堤岸4日收近2萬票 加推134伙 兩輪共推402伙 折實均呎19678元
星凱‧堤岸4日收近2萬票 加推134伙 兩輪共推402伙 折實均呎19678元
「北區龍牀盤」3號風球熱賣 全盤個半小時售罄
「北區龍牀盤」3號風球熱賣 全盤個半小時售罄
十大屋苑周末僅1宗成交 逾兩年最淡
十大屋苑周末僅1宗成交 逾兩年最淡
啟岸入伙兩月錄160租賃
啟岸入伙兩月錄160租賃
富達：看好內地經濟 低吸中資科網龍頭
富達：看好內地經濟 低吸中資科網龍頭
富達Ian Samson測中港股上季跌浪
富達Ian Samson測中港股上季跌浪
富達繆子美：碳中和板塊選股須重視估值
富達繆子美：碳中和板塊選股須重視估值
微泰醫療距離盈利料不遠
微泰醫療距離盈利料不遠
華夏文化8000萬債券疑爆違約 曾兩度延期支付 多名內地投資移民客投訴未兌付
華夏文化8000萬債券疑爆違約 曾兩度延期支付 多名內地投資移民客投訴未兌付
恒大系瀕崩潰 許家印「朋友圈」帳蝕200億
恒大系瀕崩潰 許家印「朋友圈」帳蝕200億
嘉信料今季美股回穩 走勢與經濟增長相若
嘉信料今季美股回穩 走勢與經濟增長相若
佳源續覓港地建上車盤 暫不考慮推納米樓
佳源續覓港地建上車盤 暫不考慮推納米樓
陳茂波：「南金融北創科」雙重心助港融入國家發展
陳茂波：「南金融北創科」雙重心助港融入國家發展
國務院准市場電價最多加兩成
國務院准市場電價最多加兩成
新創建擬建物流生態圈 整合內部資源購電商冷鏈 冀5年達成
新創建擬建物流生態圈 整合內部資源購電商冷鏈 冀5年達成
富通保險申攻大灣區 冀年底獲批
富通保險申攻大灣區 冀年底獲批
兆科近視藥內地測試 望2024年推出市場
兆科近視藥內地測試 望2024年推出市場
紐交所維持中海油ADR退市決定
紐交所維持中海油ADR退市決定
糖尿病人佳音 港商研發無創驗血糖機
糖尿病人佳音 港商研發無創驗血糖機
累積投資達7000萬
累積投資達7000萬
張兆聰：內險沽壓雖減 難言轉勢
張兆聰：內險沽壓雖減 難言轉勢
李澄幸：投資派息高 風險未必低
李澄幸：投資派息高 風險未必低
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：新能源車暢銷 比亞迪購22498
金子：新能源車暢銷 比亞迪購22498
張兆聰：外資努力抄底 科技股回勇
張兆聰：外資努力抄底 科技股回勇
洪龍荃：新冠口服藥面世 會否改變疫苗需求？
洪龍荃：新冠口服藥面世 會否改變疫苗需求？
《幫你格價》：交通月票點搭最着數？
《幫你格價》：交通月票點搭最着數？
沈永年：等通關買內地樓 小心等到「限購」
沈永年：等通關買內地樓 小心等到「限購」
趙海珠：個別央行早加息 不利美元
趙海珠：個別央行早加息 不利美元
陳大為：美股Buy The Dip未必再靈光
陳大為：美股Buy The Dip未必再靈光
黃德几：行業前景勿看太淡 潤泥8厘股息吸引
黃德几：行業前景勿看太淡 潤泥8厘股息吸引
陸振球：恒指VIX「背馳」 10月不用看太淡
陸振球：恒指VIX「背馳」 10月不用看太淡
陸振球：華置私有化 反映港股抵買
陸振球：華置私有化 反映港股抵買
林少陽：加息不易 通脹難回疫前
林少陽：加息不易 通脹難回疫前
技術取勝：招行處100周線之上
技術取勝：招行處100周線之上
謝偉銓：調整強拍門檻 需平衡產權公眾利益
謝偉銓：調整強拍門檻 需平衡產權公眾利益
李聲揚：英股巿規模縮回報不差
李聲揚：英股巿規模縮回報不差
蔡金強：加電價了：市場電終來臨
蔡金強：加電價了：市場電終來臨
徐家健：土地規管愈多 樓價愈升？
徐家健：土地規管愈多 樓價愈升？
艾雲豪：熟而好之還是熟能生惡？
艾雲豪：熟而好之還是熟能生惡？
蘇沛豐：新能源車迎旺季 比亞迪中線看300元
蘇沛豐：新能源車迎旺季 比亞迪中線看300元
李順威：資金由科技轉至能源金融股
李順威：資金由科技轉至能源金融股
劉思明：基建股相對穩健可考慮
劉思明：基建股相對穩健可考慮
何啟聰：阿里低位反彈 看好購24684
何啟聰：阿里低位反彈 看好購24684
瑞銀亞洲：資金部署看淡 美團沽26121
瑞銀亞洲：資金部署看淡 美團沽26121
摩根大通亞洲：油氣價高企 中油購16413
摩根大通亞洲：油氣價高企 中油購16413
周顯：中美重新經濟合作機會高
周顯：中美重新經濟合作機會高
張佩儀：追蹤指數基金vs.股票基金
張佩儀：追蹤指數基金vs.股票基金
王弼：港股風暴似過 國指值博
王弼：港股風暴似過 國指值博
曾淵滄：美倘放寬禁售 中興最受惠
曾淵滄：美倘放寬禁售 中興最受惠
湯文亮：中國限電是現代版《長津湖》
湯文亮：中國限電是現代版《長津湖》
陳永傑：增建公屋助基層利投資
陳永傑：增建公屋助基層利投資
廖偉強：大灣區成為香港後盾
廖偉強：大灣區成為香港後盾
布少明：錢跟基建走 新界樓料跑贏
布少明：錢跟基建走 新界樓料跑贏
馬泰陽：施政報告後 巿民對樓巿審慎
馬泰陽：施政報告後 巿民對樓巿審慎
畔海與海為伴 主攻中港商人
畔海與海為伴 主攻中港商人
杏花邨上月均呎首破1.7萬大關
杏花邨上月均呎首破1.7萬大關
龐寶林：中港股票基金可扭頹勢
龐寶林：中港股票基金可扭頹勢