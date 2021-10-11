「北區龍牀盤」3號風球熱賣 全盤個半小時售罄

繼本月首3日國慶長周末錄約175宗成交後，昨日再有數個新盤展開銷售，當中大鴻輝以「車位價」作招徠的上水尚宜於個半小時內沽清全盤30伙。成交紀錄冊顯示，有27名買家採用90日付款法（最高折扣12%），佔比約90%；兩名買家採用270日付款法（最高折扣7%），佔比約7%；1名買家採用180日付款法（最高折扣9%），佔比約3%。

尚宜已屆現樓，全盤30伙實用面積138至259方呎，折實價242.8萬元起，全數單位折實價皆低於600萬元，整批折實均呎1.84萬元。

周日一手沽87伙 LP10佔一半

南豐將軍澳日出康城LP10，繼本月1日沽出145伙後，昨天新一輪發售158伙（另外25伙招標），全日售約44伙，佔整體一手87伙成交一半。今次推售單位，主要來自日前加推的6號價單的101伙，實用面積447至1526方呎，涵蓋2房至4房戶，最高直減折扣20.5%，折實價823.2萬元起，整批折實均呎1.87萬元，比9月底公布的5號價單折實均呎1.74萬元高7.5%。LP10今年初推出至今累沽約722伙，佔全盤893伙的81%，套現83億元。

信置系售5伙套近6000萬

另信置（0083）系3個新盤，昨合共售出至少5伙、吸金約5960萬元。有關樓盤包括西南九龍長沙灣維港滙系列、旺角ONE SOHO、觀塘凱滙；當中凱滙售出1座6樓H室特色戶，實用面積758方呎連135方呎平台，成交價1918.92萬元，實呎25,316元。

會德豐旗下藍田KOKO HILLS亦售出6伙，單日吸金逾7526萬元；同系藍田KOKO RESERVE，首批28伙推出招標的單位，暫未聞成交。至於大額成交方面，新地（0016）已屆現樓的南昌站匯璽III，昨售出2伙，其中6座55樓A室，實用面積1214方呎4房戶，以招標形式售出，成交價4860萬元，實呎4萬元。