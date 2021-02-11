經濟

星凱‧堤岸4日收近2萬票 加推134伙 兩輪共推402伙 折實均呎19678元

【明報專訊】上周三（6日）新一份施政報告公布後，即使周末颱風襲港，焦點大型新盤中洲置業火炭星凱‧堤岸的認購登記數字仍然持續上升，市場估計，項目過去4日累收近2萬（上周六因8號風球售樓處關閉未有收票）。與此同時，星凱‧堤岸昨日加推134伙應市，令項目已開價單位總數增至402個，整批折實均呎19,678元；以累收近2萬票計，超額約48倍。

明報記者 林可為

樓花期18個月的星凱‧堤岸，昨推出的2號價單涉及134伙，包括33伙1房戶、29伙2房戶、19伙2房連工作間戶、17伙3房戶、36伙3房連工作間戶，扣除最高15%直減折扣，單位折實價638.86萬至2352.8萬元、折實實呎介乎1.6萬至2.49萬元。連同日前以折實均呎18,888元首推的268伙，星凱‧堤岸目前已有402伙公布開價，佔項目單位總數1335伙的30%，整批折實均呎19,678元。

超額48倍 中洲稱屬原價加推

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱‧堤岸加推134伙是為回應市場需求，新加推單位主要屬中高層，扣除景觀樓層因素，屬原價水平，集團短期內會上載銷售安排，敲定首輪開售日期。以2號價單新推的1座22樓實用面積337方呎B室1房戶為例，未計任何折扣前的價單定價為872.9萬元，實呎25,902元；而上周1號價單，同座21樓同面積、同間隔B室，未計任何折扣前的價單定價為868萬元、呎價25,757元，即新推出、樓高一層單位的價錢高0.6%，扣除樓層因素後，屬原價水平。

九建石角路盤今日公布命名

另一方面，九建（0034）旗下單位總數達1556伙的將軍澳石角路全新樓盤，今日將首度展開宣傳推廣及公布項目命名。項目早前已獲批預售樓花同意書，估計短期內上載樓書，料本月底正式開售。其他已屆現樓的一手餘貨盤，亦上載新銷售安排，其中新地（0016）大埔白石角雲滙II及已故賭王四太梁安琪旗下尚嘉控股發展的灣仔壹嘉，均於明日作新一輪發售6伙；恒地（0012）牽頭的馬鞍山迎海系列亦推出6個複式大單位，周三（13日）起招標。

業界看好本月成交宗數升15％

業界憧憬星凱‧堤岸、九建將軍澳全新盤，均有機會大開紅盤之際，兩大龍頭代理行均看好本月一手成交市况。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、美聯住宅部行政總裁布少明均認為，新一份施政報告出台，樓市政策趨明朗化，同樣估計本月一手成交最終可錄逾2000宗，意味比9月全月錄約1740宗按月升15%。

相關字詞﹕迎海 四太梁安琪 雲滙II 九建 星凱‧堤岸 中洲置業

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