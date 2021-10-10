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經濟
2021年10月10日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
美薪金增幅勁 市場料收水在即 經濟師：通脹趨長期 美10年債息4個月新高
紐約期油連升7周 挑戰80美元
聯想回A告吹 上周五率先挫5%
北部都會區概念 元朗風暴下連錄兩成交
律師行投行助海外債權人 向恒大索賠
融創華住合資公司 接替萬達管21酒店
紫金斥60億 購加國鋰鹽商
美歐同步收水 或放大經濟震盪
利率低於經濟增長率 發債變「免費午餐」
張宗永：地產是中央最燙手的熱山芋
韓香印提子化身酒店下午茶美點
常溫保質包裝肉考你味蕾
人幣國際化應進一步靠攏美元
人幣國際化應進一步靠攏美元
【明報專訊】在過去3年多的時間裏，從中美經貿摩擦而引起的「科技戰」、「金融戰」成為國際社會關注的焦點，人民幣在國際化進程中如何與美元「相處」更是被放在了聚光燈之下。
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