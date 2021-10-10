經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

人幣國際化應進一步靠攏美元

【明報專訊】在過去3年多的時間裏，從中美經貿摩擦而引起的「科技戰」、「金融戰」成為國際社會關注的焦點，人民幣在國際化進程中如何與美元「相處」更是被放在了聚光燈之下。

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