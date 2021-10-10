律師行投行助海外債權人 向恒大索賠

據報，Moelis & Company董事總經理於上周五（8日）一個與恒大離岸債券持有人的電話會議上表示，該行迄今為6名債券持有人組成的小組提供諮詢，合共持有25億美元（約195億港元）的恒大離岸債券。自上月16日以來，該行一直試圖與恒大接觸，冀確保在討論解決方案期間，管理層不會出售離岸資產。

6債權人小組 持195億恒大離岸債券

值得留意的是，在債務重組中，離岸債券持有人將被列為最低還款優先權，或是最後一批獲得兌付的人。凱易的一名律師表示，該債權人小組正在與離岸律師事務所Harneys合作，考慮各種形式的索償方案，包括根據恒大註冊地開曼群島法律索償。

隨恒大開始處置資產之際，離岸債券持有人希望能獲得更明確的信息。此前有傳內房合生創展（0754）擬以約400億元估值、相當於折讓近三成收購恒大物業（6666）。另上月恒大同意以100億元人民幣，向瀋陽市國資委旗下盛京金控出售所持約19.93%盛京銀行（2066）非流通內資股。據報，該交易或使盛京銀行比其他利益相關者更優先獲得償債。