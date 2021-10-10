北部都會區概念 元朗風暴下連錄兩成交

另一組買家則購入朗怡居中層D室，實用面積522方呎，2房間隔，成交價700萬元，實呎13,410元。原業主在2015年以508萬元購入，持貨6年，帳面獲利192萬元，物業升值38%。

荃灣麗城花園在風暴期間錄得本月首宗成交，市場消息指出，該單位為2期6座低層F室，屬實用572方呎3房戶，成交價719.8萬元，實呎12,584元。原業主在2016年5月以473萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利246.8萬元，物業升值52%。

一手市場方面，受風暴影響，新盤活動一律暫停。原定昨日早上進行銷售、大鴻輝集團旗下上水現樓新盤尚宜，盡推全盤30伙，將延期至今早開售，發展商表示，登記人今日按抽籤結果之報到時段出席。

尚宜LP10一手銷售延至今天

另南豐將軍澳日出康城LP10原定於昨日進行新一輪銷售，涉及183伙，包括158伙以價單形式推售，另25伙作招標，因風暴而延至今天。

正接受認購收票的中洲火炭星凱．堤岸，在風暴期間仍收到查詢。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，昨天收到大量電話查詢，大部分查詢示範單位開放時間，以及入票方法。為回應及解決龐大的需求，但凡登記入票認購星凱．堤岸的人士，可於今天或其後天數（即開售日前），享特快專道參觀示範單位。

此外，由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊III，因部分牆身之混凝土未達要求要拆樓重建，據成交紀錄冊顯示，項目周五（10月8日）單日新增7宗取消交易，自今年7月初以來，柏傲莊III累計共有62宗同類終止交易個案，以項目售出845伙計，比率為7.3%。