聯想回A告吹 上周五率先挫5%

公告指出，上交所根據上市審核規則第67條的有關規定，決定終止對聯想回A的審核。翻查第67條，出現包括發行上市申請文件內容存在重大缺陷、發行人撤回發行上市申請或保薦人撤銷保薦、發行上市申請文件被認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏等其中一項，上交所都會終止發行上市審核。

上月30日稱回A受理 1個交易日後即撤回

內地獨立電信分析師付亮認為，聯想完全符合在科創板上市的條件，但若成功上市，「其體量太大，會對科創板傷害很大，撤回是一個好的結局」。他續稱，集團可考慮在北京交易所上市，或分拆上市是更好的選擇。

聯想今年1月建議發行CDR回內地科創板上市，料計劃有助於加強公司戰略與內地資本市場更緊密連接。集團預計集資所得款項用於新技術、產品及解決方案的研發、相關行業戰略投資，以及補充公司營運資金。一旦成功回A，聯想將成為香港首家紅籌股以CDR方式回歸。

按早前的招股說明書透露，聯想擬向存託機構發行最多13.38億股基礎股份，佔擴大後股份總數不超過10%。CDR與基礎股份之轉換率為1比1。中金為保薦機構及主承銷商，高盛高華、中信証券為聯席主承銷商。