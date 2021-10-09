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2021年10月9日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
新世界過渡房地 申日後建私宅 牛潭尾地明年先建800伙 再變身4幢35層高住宅
英皇屯門新安街申兩工廈合併變單獨重建
中洲稱恒生工銀承做星凱．堤岸樓按
新地巴丙頓山雲滙2期齊加價
CCL失守189點 連跌兩周累跌0.85%
摩通：恒大真實負債比率至少177% 隱藏債佔55% 年底三道紅線皆無望轉綠
曾寶寶：花樣年違約因標普突降評級
上季強積金蒸發520億資產
駿隆倡公共年金上限增至500萬
科技股續做好 恒指漲136點
美團涉「二選一」壟斷遭罰34億人幣 遠低於阿里罰款 分析：力度如「打手板」
大灣區航空獲民航處批出營運許可證
蘇樹輝入主原海航旗下海福德
Visa：近半港人稱已開虛銀戶口
香港興業13.5億售日本3物業
中遠海控盈喜 第3季按季多賺四成
美非農新職今年新低 或妨礙聯儲局下月開始收水
台積電傳伙SONY日本建晶片廠
愛爾蘭同意簽署最低企業稅協議
黑雨繼續開市 歐冠昇「得償所願」
快運賣手推車 盛惠6000元
譚仔三哥明年初進軍日本
陸振球：北部都會計劃 港鐵可助融資
周末睇樓好去處
火炭星凱‧堤岸戶型豐富 交通方便
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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新世界過渡房地 申日後建私宅 牛潭尾地明年先建800伙 再變身4幢35層高住宅
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