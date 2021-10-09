大灣區航空獲民航處批出營運許可證

由於大灣區航空終獲批AOC，意味距離該公司在港投入服務的時間，為時不遠。此前已經有報道指，大灣區航空公司已有首架航機抵港，並且有第二架航機準備交付使用，同時該公司早已招兵買馬，為啟航活動，進行得如火如荼。

首架航機早前已抵港

大灣區航空由商人兼內地東海航空董事長黃楚標創辦，該公司擬在今年第四季度投入服務，先引入三架波音737-800型號飛機開始營運。該型號客機最高可載客189人，首架飛機早已飛抵廣州候命投入營運，根據Planespotters.net資料顯示，該機機齡為4.6年。

在航點方面，該公司已申請了一共104個航點，涵蓋內地、東北亞及東南亞，更計劃先開始營運新加坡、泰國曼谷及布吉航線作為頭炮。該公司預期，到2022年時，機隊數目會增至10架，並到2026年時進一步增至超過30架737-800型號飛機。在地勤服務方面，該公司亦早已委任怡中航空服務提供配套服務。

由於大灣區航空擬參與投入營運的航點，與國泰航空（0293）及旗下已停業的港龍航空的航線網絡重疊，市場早已視該公司為國泰的潛在競爭對手。國泰昨日收報7.06元，升0.43%。