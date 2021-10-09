大灣區航空獲民航處批出營運許可證

【明報專訊】籌備及部署營運多時的大灣區航空公司，在啟動投入營運方面終見眉目。本報向民航處查詢時獲回覆指，該處在2020年7月接獲大灣區航空公司的航空營運人許可證（AOC，或Air Operator's Certificate）申請。經仔細及全面評估申請人各方面的能力皆符合民航處要求後，民航處處長已按既定機制簽發了航空營運人許可證予大灣區航空公司。
由於大灣區航空終獲批AOC，意味距離該公司在港投入服務的時間，為時不遠。此前已經有報道指，大灣區航空公司已有首架航機抵港，並且有第二架航機準備交付使用，同時該公司早已招兵買馬，為啟航活動，進行得如火如荼。
首架航機早前已抵港
大灣區航空由商人兼內地東海航空董事長黃楚標創辦，該公司擬在今年第四季度投入服務，先引入三架波音737-800型號飛機開始營運。該型號客機最高可載客189人，首架飛機早已飛抵廣州候命投入營運，根據Planespotters.net資料顯示，該機機齡為4.6年。
在航點方面，該公司已申請了一共104個航點，涵蓋內地、東北亞及東南亞，更計劃先開始營運新加坡、泰國曼谷及布吉航線作為頭炮。該公司預期，到2022年時，機隊數目會增至10架，並到2026年時進一步增至超過30架737-800型號飛機。在地勤服務方面，該公司亦早已委任怡中航空服務提供配套服務。
由於大灣區航空擬參與投入營運的航點，與國泰航空（0293）及旗下已停業的港龍航空的航線網絡重疊，市場早已視該公司為國泰的潛在競爭對手。國泰昨日收報7.06元，升0.43%。