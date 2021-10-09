曾寶寶：花樣年違約因標普突降評級

稱公司正努力解決問題

不逃避責任

花樣年2022年到期的「19花樣02」債價昨天腰斬，跌54.16%，報44.83元（人民幣．下同），曾低見44.8元﹔2021年12月到期的「18花樣年」則跌22.84%，報74元。此前，在9月30日國內評級機構中誠信國際已將花樣年的長期主體信用等級為「 AA+」，評級展望為「負面」，原來評級展望為「穩定」。

就在花樣年債價大跌之日，據相關人士透露，曾寶寶昨日向員工發出一封「寶爺家書」，指債務違約源於「9月29日淩晨，公司遭遇『黑天鵝』事件，標普突然大幅下調公司評級，致使公司境內外融資交叉嚴重受限，流動性出現階段性緊張」，雖然她已與管理層就此問題成立專項小組，然而問題仍未得到及時解決，致使公司未能在10月4日如期支付到期的2.05億美元債本金餘額。

禹洲奧園富力等境內債價重創

曾寶寶表示，公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作伙伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境，並懇請給予公司時間與信任。

多家中小型內房境內債亦同告遭殃，禹洲（1628）、奧園（3883）及富力（2777）等境內債價均重創（見表）。奧園昨則發出自願公布，於10月8日已為其境內債「18奥園04」尚未償還本金額15億元，連同利息悉數存入資金於中證登上海分公司指定銀行帳戶，並將於10月12日按時兌付。