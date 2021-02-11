CCL失守189點 連跌兩周累跌0.85%

除CCL按周跌0.36%外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.15點，按周跌0.16%；CCL（中小型單位）報189.58點，按周跌0.22%；CCL（大型單位）報185.50點，按周跌1.08%。

雖然四大整體指數齊跌2周，但以近10周計，CCL累升0.08%，CCL Mass累升0.30%，CCL（中小型單位）累升0.16%，CCL（大型單位）累跌0.37%。

施政報告對樓市影響料月底反映

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，施政報告利好樓市，相信支持整體樓價繼續高位企穩，料本月底公布的CCL才開始反映。另港島CCL Mass報198.35點，按周升1.99%；新界西CCL Mass則報173.73點，按周跌3.07%；新界東CCL Mass報204.96點，按周升0.71%，結束2周連跌；九龍CCL Mass報186.14點，按周跌0.19%。

中原副區域營業董事伍耀祖表示，樓價高位反覆企穩，部分用家難於追價，導致二手成交減慢，天水圍嘉湖山莊本月首周暫錄得7宗成交，其中景湖居13座低層F室，實用442方呎，2房間隔，以548萬元售出，實呎12,398元。

上述單位原業主2010年7月以150萬元買入，帳面獲利398萬元或2.7倍。

周末預約睇樓 按周微跌0.4%

另利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，《施政報告》藍圖塵埃落定，未來供應及規劃發展更趨明確，然而周末天氣料持續不穩，加上受新盤攤薄購買力影響，預約睇樓量輕微下跌。

據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1265組客戶於周末預約睇樓，按周微跌0.4%，跌幅屬輕微。