英皇屯門新安街申兩工廈合併變單獨重建

發展商近日再遞交改劃申請，申請兩工廈作單獨重建，兩幢物業改劃後總樓面仍維持22.8萬方呎。

據城規會文件顯示，寶泰工業大廈及山齡工業大廈佔地同約1萬方呎，英皇申請略為放寬地積比限制，擬以11.4倍作發展，兩工廈擬分別發展為1幢23層高的新式工廈（包括兩層地庫），總樓面約11.4萬方呎，即兩廈重建後提供約22.8萬方呎新式工廈樓面。

金朝陽南華冷房大廈申改新式工廈

另外，金朝陽（0878）向「舖王」鄧成波家族購入的葵涌南華冷房大廈，同樣向城規會申請略為放寬地積比限制，物業位於葵涌華星街13至17號，地盤面積約1.91萬方呎，申請地積比由9.5倍增加20%至11.4倍，計劃興建1幢27層高的新式工廈，當中包括地下、1層公用平台花園和2層地庫停車場，總樓面約為21.81萬方呎。

馬頭角幸福大廈 申增地積比建商廈

此外，有工廈業主透過活化工廈政策，申請將工廈重建商廈，共涉42萬方呎樓面。據城規會文件顯示，位於馬頭角新碼頭街3至5號幸福大廈，擬增加地積比至11.8倍，計劃重建為1幢23層高的商廈，1至3樓作食肆、批發行業，4至22樓為辦公室，另設兩層地庫停車場，總樓面約25.97萬方呎。

觀塘振業工廈 申增地積比至14.4倍

另一宗申請則位於觀塘勵業街5號的振業工廠大廈，地盤面積約1.1萬方呎，財團申請地積比由12倍增加20%至14.4倍，重建為1座28層商廈，其中地下至6樓、26及27樓為零售或食肆樓面，餘下樓層則作辦公室，總樓面涉約15.9萬方呎。