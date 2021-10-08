經濟

香港地產

觀瀾雅軒3房連車位1868萬破頂

【明報專訊】火炭新盤近日成為市場焦點，鄰近地區二手錄新高價成交。中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山觀瀾雅軒6座中層A室，實用面積1104方呎，3房1套連工人房間隔，連車位以1868萬元易手，為屋苑分層成交價新高，實呎16,920元。原業主2010年830萬元連車位購入，帳面賺1038萬元或1.3倍。胡氏稱，扣除車位市值約130萬元，單位比2018年由屋苑3座高層D室以1680萬元所創的舊紀錄高3% 。

施政報告後溱柏采葉庭連錄成交

此外，施政報告日前公布後，部分買家認為政府將著重發展新界北，因而加快入市，元朗連錄2宗二手成交。中原副區域營業經理王勤學表示，溱柏9座高層C室，實用面積558方呎，2房連儲物房間隔，以727萬元沽出，實呎13,029元。原業主2013年413.2萬元購入，帳面升313.8萬元或約76%。同區采葉庭6座中層E室2房戶，實用面積460方呎，668萬元易手，實呎14,522元。原業主2015年450萬元購入，帳面獲利218萬元或約48% 。

個別屋苑則錄蝕讓。世紀21宇田地產高級客戶經理徐雄新表示，大埔宏福苑F座中層04室，實用面積447方呎2房戶，以567萬元自由市場價沽，實呎12,685元。原業主2018年8月以588萬元自由市場價購入上址，若連使費計料實蝕約50萬元或約9%。

相關字詞﹕采葉庭 宏福苑 溱柏 觀瀾雅軒

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