郭炳江女兒逾5億「首置」入市香島道洋房

土地註冊處顯示，香島道33號單號洋房，實用面積4597方呎，連約2600方呎花園，上月以5.05億元售出，實呎109,854元，買家以郭曉姸（KWOK HEW YIN NOELLE）作登記，與郭炳江女兒名字相同，料為同一人，而今次郭曉姸入市，只需付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。

李寧2006年曾以1.5億購入

原業主於2011年底以3億元入市，期間多次進行借貸，除2012至14年間先後3次由東亞銀行及民生銀行承造按揭外，2019年至2020年期間，更由4家不同公司進行借貸，而洋房最新成交價，較原業主10年前購入價高約2.05億元，帳面升67%。另該洋房曾由「體操王子」李寧於2006年以1.5億元購入，並於2011年以3億元售出，當時持貨5年，李寧帳面獲利1.5億元，賺幅1倍。

伍集成家族3735萬元沽環角道單位

不過，有部分名人家族沽貨。土地註冊處資料顯示，灣仔集成中心大業主伍集成家族，上月以約3735萬元售出港島南區環角道雙號一個實用面積1481方呎連地下單位及車位，實呎約25,240元。資料顯示，該家族於2007年以5880萬元購入同座地下連樓上2個面積相同之單位（即3個單位）及3個車位，3伙總實用面積4443方呎，當時實呎13,234元；若以呎價作比較，物業14年間升值逾九成。該家族合共持有屋苑4伙，原叫價1.8億元一併放售。

卓悅葉氏家族4280萬沽九肚山洋房

另外，市場消息稱，卓悅創辦人葉氏家族以4280萬元售出沙田九肚山馬樂徑皓朗山莊雙號屋，實用面積約2250方呎，連480方呎平台，實呎19,022元。葉氏家族2003年以1400萬元購入，持貨18年，帳面獲利2880萬元，賺幅逾兩倍。