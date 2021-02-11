施政報告後星凱‧堤岸2日收萬票 超額認購36倍 周末8新盤352伙應市

明報記者 陳寶恩

本報統計，今年以來只有兩個新盤開售截收過萬票，大圍柏傲莊III今年6月推盤，首輪開售331伙，最終截收2.71萬票，超額認購達80倍。該盤同月的第三輪銷售，開售173伙，更累收3.05萬票，成為本港歷來新盤票王。另外，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 第1期，今年8月推盤，首輪開售302伙，最終截收約萬票，超額32倍。現時星凱．堤岸兩日已收10,000票，有望問鼎新盤票王之位。

星凱‧堤岸最快今日公布按揭安排

此外，市場有傳本港銀行未接受星凱．堤岸樓花按揭申請，不過，發展商及中原按揭預告今日舉行記者會，料於會上詳述有關按揭安排。星凱．堤岸首張價單涉及268伙，包括1房至3房戶，實用331至945方呎，折實價617.4萬至2039.4萬元，折實實呎15,790元至21,581元，而整批市值約32.5億元。

統計一手銷售網，施政報告後首個周末，市場共8個新盤、合共約352伙開售應市，南豐集團將軍澳日出康城LP10，將於周六再度推售183伙，當中101伙來自本周二加推的6號價單，折實823.2 萬至2879.6 萬元，折實實呎17,211 至20,855 元。折實均呎18,751 元。

尚宜一周收850票超額27倍

此外，「北區龍牀盤」的大鴻輝上水尚宜，以「車位價」作招徠，加上受惠施政報告「北部都會區」消息，項目昨截止認購，發展商指收票7日共接獲逾850票，超額27倍，將於周六開售全盤30伙。尚宜全盤30伙，實用面積138至259方呎，折實價242.88萬至512.42萬元，折實實呎15,986至20,750元，全數低於600萬元，整批折實平均呎價18,454元。至於會德豐藍田KOKO RESERVE 以及KOKO HILLS，將於本周日分別開售28伙及100伙。

帝御削優惠變相加價

香港小輪（0050）及帝國發展的屯門帝御‧金灣、帝御‧星濤及帝御‧嵐天，昨修改價單，削減優惠變相加價。價單顯示，100天即供付款由原本7%折扣，降至6%，變相加價約1%；優惠按揭100天即供付款由原本6%折扣，降至4%，變相加價約2%。