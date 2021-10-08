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劉思明：塘水滾塘魚 港股走出谷底不易

【明報專訊】恒指昨升735點，收報24,701點，成交額1053億元。本周以來，內地A股國慶長假休市，港股缺乏北水，恒指無論是殺落創今年新低，又或是昨天大彈3%，成交都是千億元左右，塘水滾塘魚，沒有方向性及指標作用。港股跌至現水平，低殘或超賣都可以推動進一步反彈，但以目前市場炒作的焦點，形勢不利整體股市盈利改善或提升，港股要走出谷底不易。

美國債務上限問題的憂慮緩和，加上俄羅斯有意加大輸出原油穩定全球能源市場，令到高升的能源價格出現獲利回吐，受壓的資產借勢反彈。美股隔晚先跌後倒升，納指低位抽升，刺激港科網股大彈，連帶近期低迷的汽車、電子部件、濠賭、服飾、食品股回升，形成鐘擺推動港股急升。

不過，國慶假期間，內地頻有統計及有報道指外遊、消費市道火熱，但港股除了一些旅遊相關概念股份表現較為強勢，汽車、服飾、餐飲食品股等消費股表現疲弱，投資者看法並不樂觀。恒大（3333）債務危機的憂慮有所緩和，市場相信可有序解決，但市場更關注是行業融資困難會否釀成更大危機。高盛指出，花樣年（1777）意外違約引起市場的疑慮，內房商面對的融資困難是否比預期的更嚴重。

看好投資範圍愈縮愈窄不健康

內地堅持「房住不炒」，資金流向股市尋找投資機會，假前滬深兩市成交額不斷刷新成交持續逾萬億人民幣的紀錄。內地A股成交暢旺，連帶港股與A股熱炒的相關主題股都炒作。然而，一旦內房股令市場流動性緊張，甚至資金鏈出現問題，將對A股以至港股帶來新一輪衝擊。

此外，港股可以看好的投資範圍愈縮愈窄，基本上只有油煤及綠色能源、環保、水務備受追捧，投資環境就已不健康。能源價格上漲，能源股是當炒，背後卻不利經濟及企業盈利。過去經濟蓬勃推動能源需求及價格上漲，但今年能源價格大漲，更受全球流動性氾濫及供應緊張所致，結果能源價漲、全球供應鏈受阻、物流運輸成本高企，都大大不利經濟及企業活動，經濟疲弱下企業又不易將成本轉嫁，盈利受損，股價或股市難有轉機。

相比綠色能源，環保、水務股相當落後，或仍有後勁。之前提到龍頭的海螺創業（0586）、光大環境（0257）、中國水務（0855），有貨可續持有或小注加碼，策略上要耐心收集。投機則可以留意異動小型股。業務以污水處理及供水為主的上海實業環境（0807）上月底已經異動，由於股價長期低迷，交投疏落，也沒有再跟進，結果日前大升逾兩成破頂，惹起市場關注，昨天繼續炒作。若要吼落後的可以留意康達環保（6136）。

康達環保股價現突破 市盈率僅3.7倍

康達兩年多前獲中國水務入股後，股價表現低沉，直到近月才轉趨活躍。康達以有穩定現金流的城鎮水務業務為發展重心，過去兩年業績平穩增長，但缺乏新項目催化，並反映在估值低廉上，而隨着同業上漲有提升空間。以上實環境為例，股價急升後動態市盈率升至約5.6倍，康達只是3.7倍。

股價方面，康達的走勢同樣出現突破，升幅相對溫和，短線仍有望攀升，首個目標上試1.15元，中線有機會上試1.4元水平。以止蝕位可設於0.95元，有值博空間。

劉思明

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