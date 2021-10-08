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經濟
2021年10月8日星期五
技術取勝
投資策略
科技股回勇 恒指急彈735點 政局利好 港股1倍市帳率見支持
受惠新界北部都會區 大地主恒地升逾7%
恒指牛證街貨量大增 重貨區近價
恒大2.6億美元債疑爆煲 逾期3日未還款 恐觸發交叉違約
中海外上月銷售額203.7億人幣 按年跌42%
許正宇：不會強制強積金轉年金
瑞聲發盈警 上季純利按年跌逾半
鄭家純入主有線 邱達昌李思廉料撤出 實際持有永升亞洲股權增至86%
譚仔首日插逾7% 每手蝕250元
中國外匯儲備上月減315億美元
「印度支付寶」Paytm擬上市 螞蟻為大股東
比亞迪獲美企大單 製5000輛電動大巴
證監會向匯福發出限制通知
太陽國際盈警 上半年料盈轉虧
逾70萬人投資非交易所產品 證監伙金管局調查 去年交易額達5.7萬億
按證公司上半年稅後蝕2444萬
諾華誠信伙SAS推個人信貸評分卡
美債限緊急延至12月 兩黨達協議 道指早段漲逾500點
「大鱷」也買貨 比特幣重上5.5萬美元
蘋果傳改良車內介面 iPhone控空調座椅
劉思明：塘水滾塘魚 港股走出谷底不易
葉創成：海吉亞醫療盈利增長佳 料調整已完
技術取勝：恒地33元阻力不輕
恒指近熊巿底部 留意價量齊升板塊
易還財務炒細價股 帳面輸285萬
劉思明：港股通今重啟 觀察北水會否撈底
周顯：債多 愁的是債主！
譚新強：全球最大債務危機並非恒大
湯文亮：新一份施政報告被離開港人鬧爆
英伯明翰舊區重建 推升樓價
Affinity Living Lancaster Wharf 來港銷售
盧楚仁：加元強勢 入貨要早
施政報告後星凱‧堤岸2日收萬票 超額認購36倍 周末8新盤352伙應市
上月申增4樓花盤涉2194伙 5個月新高
藝人孫慧雪丈夫1145萬購揚海1房戶
郭炳江女兒逾5億「首置」入市香島道洋房
觀瀾雅軒3房連車位1868萬破頂
日本城創辦人 蝕沽柴灣工業城
技術取勝：恒地33元阻力不輕
【明報專訊】中糧家佳康2.5至2.8元整固（圖）
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