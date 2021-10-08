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葉創成：海吉亞醫療盈利增長佳 料調整已完

【明報專訊】筆者於7月16日曾在本欄分析在內地提供放射治療等腫瘤醫療服務的海吉亞醫療（6078），此前該股收報96.05元，市值593億元，相等於去年市銷率35倍及經調整市盈率156倍，估值不低，筆者當時已表明正在思考繼續持有抑或減持；該股股價在7月中至9月初曾明顯調整，9月1日低見51.35元後，過去一個多月則反覆回升，昨收報64.55元。筆者仍持有該股，今日會從中期業績及主要股東股權變動進行分析，認為調整期應已告一段落。

隨着中國人口老齡化趨勢迅速發展，腫瘤發病率逐漸上升，中國市場對癌症醫療服務的需求亦逐漸增加。根據弗若斯特沙利文的預測，2021至2025年中國整體癌症醫療服務市場收入平均年增長11.4%至7000億元人民幣，而根據國外期刊，大約有60%至70%惡性腫瘤需要接受放射治療，放射治療作為治療惡性腫瘤的三大主要手段之一，其在中國的滲透率（23%）卻遠遠落後於西方國家（60%），因此放射治療市場增長料高於整體癌症醫療服務市場。

上半年住院人次收入盈利均升近五成

截至今年6月底，海吉亞醫療在內地6個省、7個城市經營或管理11間醫院，核心業務是為腫瘤患者提供放射治療服務，同時亦致力於為腫瘤患者提供一站式綜合治療服務，包括腫瘤篩查與基因診斷、手術、化療、免疫治療、靶向治療、腫瘤康復、營養及患者臨終關懷等覆蓋腫瘤患者全生命周期的服務等。

海吉亞醫療上半年收入按年增長47.4%至9.31億元人民幣，當中，屬核心業務的醫院業務收入增加53%至8.51億元人民幣，期內住院人次亦上升44.3%至43,833人，經調整淨利潤增長53.1%至2.05億元人民幣；由於收入、住院人次及盈利增長率相若（介乎44.3%至53.1%），海吉亞醫療主要是藉着服務更多腫瘤病人來推動收入及盈利增長，這亦正正是筆者對該股的期許，展望未來，它亦計劃透過擴建現有醫院、興建新醫院，以及收購醫院，服務更多腫瘤病人。

內地醫療監管政策料趨平穩

近月內地政府加強監管醫療行業，筆者也留意到海吉亞醫療旗下醫院服務有可能面對被限價及減價的風險，並曾就此請教安捷證券代理研究部主管宋木，她指出，上月29日國務院印發「十四五」全民醫療保障規劃，確定了到2025年前醫保基金支付改革及集採的節奏及目標，無超預期內容，基本符合市場預測，因此，政策整體上是處於邊際平穩或放鬆的狀况。

股權變動方面，上市前投資者、私募基金華平投資今年1月及6月分別以每股53元及82.78元減持海吉亞醫療，涉及3500萬股，套現約24.5億元後，上月28日再以每股52.8元沽清4775萬股又套現25.2億元，即累計套現近50億元，相對於2015年至2016年的投資額7500萬美元（約5.85億港元），勁賺近7倍。華平投資離場後，海吉亞醫療短期料不會再面對被大手沽貨的壓力。

明年預測市盈率回落至52倍

彭博綜合券商預測，海吉亞醫療今明兩年經調整盈利分別為4.29億及6.31億元人民幣，與昨日市值399億元比較，預測市盈率分別為77倍及52倍，以增長股來說，並不算貴。

[葉創成 創富倉]

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