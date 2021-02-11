美債限緊急延至12月 兩黨達協議 道指早段漲逾500點

勞動力市場復蘇，是聯儲局決定何時收緊貨幣政策的指標之一。美國10年期國債孳息率昨晚在1.55厘以上的高位徘徊。美國原油庫存出乎意料增加，反映原油需求比預期少。國際油價周四連續第二天回落，紐約期油由周三的79.78美元高位，一度跌穿每桶75美元。布蘭特期油跌穿每桶81美元。但其後美國能源部澄清沒意圖動用石油儲備，令紐約期油回穩。

美澄清無意釋石油儲備 油價回穩

參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周三表示同意緊急延後債限，令美股周三由低位大幅反彈。至昨晚多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)公布兩黨終達成協議，延後債務上限至12月。若要將債限延至明年或以後，民主黨仍要使用稱為和解（reconciliation）的複雜程序。對民主黨來說，至少是暫時的勝利。

債限危機暫時緩解，市場仍要面對通脹高企等問題。聯合國糧農組織（FAO）昨公布，全球食物價格在9月升至10年高位。由於供應鏈壓力增加，一些糧食供應受阻，加上市場對主食的需求持續強勁，FAO的全球食物價格指數在9月達到130點，較8月升1.5點。與去年同期相比，9月的食物價格上漲32.8%。

通脹持續高企，而聯儲局準備「收水」之際，歐洲央行正研究推出新的買債計劃。彭博社引述知情官員透露，歐洲央行憂慮到「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」在明年3月到期時，市場可能出現劇烈震盪。消息稱，新的買債計劃將取代現有的應急工具，並為目前每月買債額度為200億歐元（約1801億港元）的恒常量寬措施提供互補作用，但未有最終定案。

歐央行研推出新買債計劃

歐洲央行官員稱，新的買債規劃將被視為一項保險措施，以防價值1.85萬億歐元（約16.6萬億港元）的「抗疫緊急買債計劃」於3月結束後，市場拋售來自意大利等高負債國家的債券。根據該計劃，買債將有選擇性地進行，且毋須遵循央行的重大買債原則，包括按各成員國的經濟總量，按比例購入其國債。此原則自歐央行2015年啟動大規模買債計劃以來一直存在，以示歐央行並非為個別政府融資。鑑於疫情爆發以來，原已債台高築的意大利採取了大規模刺激計劃，為該國埋下債務風險。歐央行試圖平穩退出現有的緊急買債措施，同時抑制市場的投機。目前意大利10年期國債與德國同年期國債之間的息差，約為107個基點（100基點等於1厘），測試最近數月的上限。歐洲央行透露，將在12月的今年最後一次政策會議，決定是否需要一些替代方案。不過歐洲央行發言人未評論是否有新的買債計劃。

標普全球評級（S&P Global Ratings）昨公布，預計到今年底，全球債務相當於GDP的比重可能達到260%，不過低利率意味償債仍然可控。

（綜合報道）

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