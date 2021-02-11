美債限緊急延至12月 兩黨達協議 道指早段漲逾500點

【明報專訊】美國參議院民主共和兩黨昨晚美股開市不久即宣布就緊急延後債限達成協議，以維持政府目前的支出水平直至12月，暫時化解本月18日面臨的債限爆煲危機。美股三大指數昨晚早段上揚，道指升逾500點，標普500指數及納指升逾1%。昨日公布的美國上周首次申領失業救濟人數大幅減少，反映就業市場有所改善。在截至10月2日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少3.8萬人，總人數降至32.6萬人，低於分析師預期。
勞動力市場復蘇，是聯儲局決定何時收緊貨幣政策的指標之一。美國10年期國債孳息率昨晚在1.55厘以上的高位徘徊。美國原油庫存出乎意料增加，反映原油需求比預期少。國際油價周四連續第二天回落，紐約期油由周三的79.78美元高位，一度跌穿每桶75美元。布蘭特期油跌穿每桶81美元。但其後美國能源部澄清沒意圖動用石油儲備，令紐約期油回穩。
美澄清無意釋石油儲備 油價回穩
參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周三表示同意緊急延後債限，令美股周三由低位大幅反彈。至昨晚多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)公布兩黨終達成協議，延後債務上限至12月。若要將債限延至明年或以後，民主黨仍要使用稱為和解（reconciliation）的複雜程序。對民主黨來說，至少是暫時的勝利。
債限危機暫時緩解，市場仍要面對通脹高企等問題。聯合國糧農組織（FAO）昨公布，全球食物價格在9月升至10年高位。由於供應鏈壓力增加，一些糧食供應受阻，加上市場對主食的需求持續強勁，FAO的全球食物價格指數在9月達到130點，較8月升1.5點。與去年同期相比，9月的食物價格上漲32.8%。
通脹持續高企，而聯儲局準備「收水」之際，歐洲央行正研究推出新的買債計劃。彭博社引述知情官員透露，歐洲央行憂慮到「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」在明年3月到期時，市場可能出現劇烈震盪。消息稱，新的買債計劃將取代現有的應急工具，並為目前每月買債額度為200億歐元（約1801億港元）的恒常量寬措施提供互補作用，但未有最終定案。
歐央行研推出新買債計劃
歐洲央行官員稱，新的買債規劃將被視為一項保險措施，以防價值1.85萬億歐元（約16.6萬億港元）的「抗疫緊急買債計劃」於3月結束後，市場拋售來自意大利等高負債國家的債券。根據該計劃，買債將有選擇性地進行，且毋須遵循央行的重大買債原則，包括按各成員國的經濟總量，按比例購入其國債。此原則自歐央行2015年啟動大規模買債計劃以來一直存在，以示歐央行並非為個別政府融資。鑑於疫情爆發以來，原已債台高築的意大利採取了大規模刺激計劃，為該國埋下債務風險。歐央行試圖平穩退出現有的緊急買債措施，同時抑制市場的投機。目前意大利10年期國債與德國同年期國債之間的息差，約為107個基點（100基點等於1厘），測試最近數月的上限。歐洲央行透露，將在12月的今年最後一次政策會議，決定是否需要一些替代方案。不過歐洲央行發言人未評論是否有新的買債計劃。
標普全球評級（S&P Global Ratings）昨公布，預計到今年底，全球債務相當於GDP的比重可能達到260%，不過低利率意味償債仍然可控。