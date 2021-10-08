比亞迪獲美企大單 製5000輛電動大巴

【明報專訊】在北美市場佈局逾20年的比亞迪股份（1211），據比亞迪北美公司官網最新公告顯示，公司與美國車隊服務Levo Mobility宣布合作，對方計劃在未來5年購買比亞迪5000輛電動車，以助車隊轉型。當中包括公共巴士、長途汽車、堆場牽引車、垃圾車、送貨車和校車。比亞迪預料可以從中受惠，降低其中車款的成本。比亞迪昨日股價收報248.6元，全日升3.7％，成交額9.39億元。
與美車隊服務Levo Mobility合作
據合作協議顯示，雙方將整合車隊供應商Nuvve Holding的車輛至電網技術（V2G）與比亞迪的電池電動車技術（BEV），而車隊供應商的投資伙伴Stonepeak Partners、Evolve Transition Infrastructure亦需要幫助車隊轉型至電動車。
比亞迪料可受惠 降低車款成本
雙方表示，是次的合作將提供電動車投資公司Stonepeak的融資渠道，這將有利比亞迪降低採用中型及重型電動車的成本，包括公共巴士、送貨車和校車等。
比亞迪1999年在當地註冊公司，2013年在蘭卡斯特建電動大巴工廠和電池工廠。營運至今，主要優勢領域為「純電動大巴」，當中自主研發生產的純電動大巴已遍佈全美30多個州。
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