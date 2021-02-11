經濟

譚仔首日插逾7% 每手蝕250元

【明報專訊】經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥」的譚仔國際（2217）昨日首日掛牌，惟股價持續「潛水」，最多曾跌逾一成，最終全日收報3.08元，較上市價3.33元跌7.5%，成交金額大約7億元。不計手續費，每手1000股計，帳面損失約250元。譚仔招股不乏捧場客，其中獲兩名投資者「頂頭槌」認購，惟未計孖展成本，每人首日帳面已蝕近73萬元。

兩投資者「頂頭槌」 每人帳蝕近73萬

其他新股表現方面，專注於糖尿病管理的微泰醫療（2235） 昨天次日招股，錄得6.08億元的孖展認購，僅計券商孖展，超額認購逾2.07倍。當中，華泰國際借出1.62億元，盈立證券借出1.5億元，時富借出1億元，富途借出9080萬元。此外，據路透社旗下IFR引述消息人士報道，該股國際配售已獲足額認購。微泰醫療將於下周一（11日）截止招股，本月19日掛牌上市。

另外，據彭博社報道，在北京對科技行業的嚴厲整頓下，今年全球上市的大型企業中，最大的三個「輸家」都是中資企業，當中快手（1024）股價創下自高位以來的最大跌幅，下跌了逾八成，其次是滴滴出行（美：DIDI）及嗶哩嗶哩（9626），分別是下跌55%及50%。

彭博社表示，內地短片網絡平台快手自今年2月17日的高位以來，股價下跌約八成，為今年全球36家大型IPO中的最大跌幅，此前該股在港上市集資54億美元（約421億港元）。彭博社又指出，快手的暴跌反映自從中國監管機構開始打擊內地境外企業後，投資者對中資企業的興趣漸趨減弱。

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