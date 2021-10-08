經濟

鄭家純入主有線 邱達昌李思廉料撤出 實際持有永升亞洲股權增至86%

【明報專訊】擁有「香港開電視」及「有線電視」的有線寬頻（1097），繼2017年賣盤後股權再有變動。根據集團股東之一、新世界發展（0017）主席鄭家純的申報，上周四（9月30日）已訂立協議收購有線的控股公司永升（亞洲）約40.5%股權，令他在永升實際持股量增至86%。雖然申報未有披露售股股東身分，惟涉及股數與遠東發展（0035）主席邱達昌及富力地產（2777）主席李思廉合計相同，估計邱達昌和李思廉將撤出有線的投資。

明報記者

有線昨日回覆查詢時表示，傳媒可參照永升股東的相關股權披露，集團無進一步的補充。另外，本報透過新世界、富力向鄭家純及李思廉查詢，前者未有回覆，後者則指屬李思廉的個人投資，公司不作回應；至於邱達昌旗下遠東發展則稱，一切交由有線回應。

通訊局則表示，至今未有收到有線電視及奇妙電視就股權變動或其他有關電視牌照的申請。

新世界未有回覆 富力不作回應

根據聯交所的資料顯示，「純官」是於上周四訂立兩份股權買賣協議，收購合共40.5%的永升股權，由於屬私人公司股權轉讓，因此未有交代作價。有線停牌前市值約4.85億元計，以永升持股量約43.2%計算，市值不足8500萬元。

由2017年9月入主有線起，永升已透過供股及認購可換股債券，合共注資約13.71億元，目前永升仍持有兩批由有線發行、本金總額合共約7.68億元的可換股債券，分別將於2029年及2031年到期。

永升入主4年 注資13.71億

雖然純官在股權申報中未有披露兩名售股股東身分，惟翻查資料，在永升原有的四名股東中，撇除純官本身分別透過家族旗艦周大福企業及個人持有14%及31.5%外，邱達昌、李思廉及弘毅投資董事長趙令歡各自持有24.5%、16%及14%；意味邱達昌今次肯定有份參與售股，而另一售股股東則有可能是李思廉。

有線內部信署名人為周大福曾安業

此外，有線昨日在內部亦宣布一項人事安排，委任國泰航空（0293）旗下亞洲萬里通前首席執行官黃思遠為集團資深顧問，內部信提到，黃思遠將專責在有線寬頻現有業務發展上進行全面評估，為未來發展方向提供策略意見。值得留意的是，該份內部通知並非由邱達昌或其子、擔任執董的邱華瑋或其他高級管理層署名，而是由非執行董事、鄭氏家族成員兼周大福企業行政總裁曾安業署名。

相關字詞﹕李思廉 邱達昌 曾安業 鄭家純 有線

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