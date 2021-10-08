許正宇：不會強制強積金轉年金

基金公會籲提供多渠道選擇

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明認為，市民退休後不同階段有不同的處理財富手法，宜有多渠道供他們選擇，不應局限必須採用年金模式。

另外，施政報告附篇亦提到財庫局將與積金局研究措施，便利強積金投資內地發行的政府和政策性銀行債券。許正宇被問到是否需要修改強積金投資指引以收便利效果時，未有正面回應，但指出目前有三個準則衡量債券是否可獲允投資，包括第一，有評級；第二，在核准交易所上市；第三，在沒達成上述兩準則下，亦有豁免機構，例如政府或央行發債。至於附篇所指的「政府」是否涵蓋內地的地方政府，許稱，需作研究，今次在附篇提出方向，下一步會和積金局探討，亦會吸納市場意見以檢視範圍的界線。

研設稅務優惠吸引家族辦公室落戶

金管局構建商業數據通方面，許正宇引述生產力促進局2016年第3季起的中小企季度貸款狀况調查顯示，受訪中小企新貸款申請的不成功比率介乎2%至25%，他認為這顯示季度波幅很大，反映融資具不確定性，相信商業數據通可助減輕有關情况。

許又指出，亞洲的超高淨值人士將造就設立家族辦公室的大量需求，成為香港資產及財富管理業的增長新引擎，而中國超高淨值人士增長是全球之冠。他表示政府正考慮提供稅務優惠，以吸引更多家族辦公室落戶香港。