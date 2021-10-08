恒大2.6億美元債疑爆煲 逾期3日未還款 恐觸發交叉違約

彭博：債券持有人組團隨時興訟

報道表示，這隻票面息率為8.5厘、由Jumbo Fortune Enterprises Limited發行並獲恒大提供擔保的債券，到期日為今年10月3日，據悉由於到期日屬假期已延至本周一（4日）結算，惟依然未有如期償付。

而據恒大旗下的恒大地產發債文件顯示，Jumbo Fortune是其合營公司。若Jumbo Fortune最終無力還債，而恒大又未能履行擔保義務，今次的債券違約或會進一步觸發其他恒大債券交叉違約。報道指出，恒大並無就債務事宜回覆彭博查詢。

知情人士透露，下一步將會向恒大及其律師發函，正式要求其履行擔保責任。彭博上周已引述知情人士指出，部分債券持有人已經組建臨時委員會，以便在債券到期未能償付時，向擔保方恒大及旗下天基控股追究擔保責任。

惠理持相關債券 涉900萬美元

據報道，這隻債券的違約事件條款約定，除非未能支付的情况是由行政、技術原因引發，且公司在到期日後的5個工作日內償付，否則到期未支付將構成違約。

翻查資料，惠理集團（0806）旗下的惠理大中華高收益債券基金持有上述債券，本金總額為900萬美元，佔該基金資產的0.35%。該基金亦同時持有多隻內房的債券，包括金科地產（深：000656）、佳源國際（2768）、景瑞控股（1862）、佳兆業（1638）、合景泰富（1813）、龍光（3380）等。