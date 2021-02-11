經濟

科技股回勇 恒指急彈735點 政局利好 港股1倍市帳率見支持

【明報專訊】恒指周三（6日）見今年收市新低後，逐漸累積承接力，加上外圍受政局利好消息而回升，帶動港股昨日創逾一個月最大升幅，主要受科技股帶動，科指勁升逾5%，而金融、地產、醫藥多個板塊各自開花，恒指以735點升幅收市，沽空率亦由周三的一年高位18.89%，回落至15.78%，迎接北水今天回歸。

明報記者

恒指近年屢次調整，都在一倍市帳率左右的水平見底，近月的走勢亦不例外。7至8月份因內地監管消息大幅回落時，恒指最低見0.98倍市帳率。而周三恒指見收市新低，其市帳率為1.008倍。事實上，在2016年初及去年疫情期間的低點，恒指雖曾跌穿一倍市帳率，但亦沒有偏離太多，約在0.92至0.97倍見底（見圖）。

建銀國際估年底見22660

不過，建銀國際的報告認為，恒指在2016及2020年跌破一倍市帳率時，預測市帳率同時跌穿一倍，預測市盈率則跌至只有9倍。然而，今次「破淨」（即市帳率低於一倍）時，預測市帳率仍在1.2倍，預測市盈率則處於12倍左右。因此該行相信，恒指今次破淨未必可視作終極底部信號。該行預計年底前恒指仍有可能跌至22,660點，但本季會先跌後反彈，最高或可見26,500點，其中一個利好因素是中美關係正逐步回歸對話溝通。

政局消息上，中美高層官員近日在瑞士會晤，而兩國元首有望在年底前舉行視像會議；另一方面，纏繞多時的美國債務上限問題，有望在本周解決。昨晚美國民主與共和兩黨暫時達成債務上限協議，道指急升逾500點，恒指夜期轉高水，曾高見24,804點。截至晚上11時半，恒指夜期報24,834點，高水132點。

恒指昨日高開373點，尾市曾最多升775點，收市報24,701點，升735點或3.07%；國指升300點或3.57%至8713點；科指升305點或5.21%，報6172點。北水續缺席下，主板成交僅1053億元，今天北水將回歸，內地A股復市。

渣打看好今季港股先低後高

美團（3690）昨日急漲9.7%，收報250.8元；阿里巴巴（9988）升7.28%，收報147.3元，雙雙成為最佳表現藍籌。而騰訊（0700）亦升5.6%，小米（1810）升近4%。中國平安（2318）自恒大（3333）事件中逐步恢復，昨升7%至56.3元。本地地產股亦領升，主要受惠施政報告（見另稿）。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，美聯儲在11月召開議息會議前，他不大看好港股10月表現，但過去10年恒指在第四季升多跌少，他相信今年亦會先低後高，內房債務危機很大程度在第三季的跌市已反映。

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