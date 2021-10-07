會所設計靈感源自意大利滑雪勝地

MOUNT NICHOLSON 設計團隊操刀

另外，配合北意大利主題，特別引入Ski Tech滑雪模擬器、Putting Green高爾夫嶺、European Spa歐式水療等設施。

項目園林由知名團隊Adrian L Norman設計，庭園種植約100種植物，戶外設施包括無邊際Zen Pool、50米戶外泳池、綠草瑜伽。此外，會所內設兒童玩樂天地KOKO WODERLAND，設有童樂世界、24米滑梯、130米「小小車手徑」、「魔幻水域」户外泳池等設施。

另BODY N SOUL健身空間，由教練及健康顧問提供課程及工作坊、設有The Mirror虛擬私人教練健身機、由奧運選手研發之TechnoGym Skill健身機、PRAMA Push & Play 互動健身機、緩跑徑等不同設施。

[睇樓手冊]