KOKO RESERVE主打3房海景靚

明報記者 林尚民、攝影 鍾林枝、李紹昌

KOKO RESERVE與去年推售的KOKO HILLS第一期一樣，預計明年9月落成，樓花期近一年，今期只設一座（即第1座），樓高15層，僅提供82個單位。項目與第一期一樣，不設開放式單位之餘，第一期設有的一房單位，今期亦不會提供。KOKO RESERVE 82伙中，標準單位佔71伙，當中以3房戶佔最多，共設35伙，佔樓盤約42.7%，其中B室，實用面積828方呎，屬3房1套間隔。發展商早前開放一個1座8樓B室連裝修家俬示範單位，雖為「無改動」單位，但發展商把8樓單位間隔略作修改，令其設計與其他樓層B室稍有不同。

4房2套戶設工作間

示範單位設有長方形的大廳，連玄關位置，面積逾200方呎，以木色、淺灰色作為主調，加上淺綠色的裝飾，感覺自然，與屋苑周邊的翠綠環境互相呼應。單位間隔改動主要出現在主人房，主人套房門口稍為向走廊位置移出，並把主人房與相連的房間打通，改裝成主人房內的工作區，工作區與休息區之間，就以玻璃作分隔，提升主人套房的空間感。大廳旁的廚房，除配備名牌家電外，亦設有工人套房。KOKO RESERVE以中低密度設計，設12伙4房2套及工作間連洗手間，實用面積1171至1175方呎，預料部分樓層可享維港海景，單位實用寬敞，不設工作平台，獨立工作間連洗手間可作工人房，適合對居住空間需求較大的家庭，主人套房擺放大牀後可三邊下牀，並可劃分衣帽間。

天際複式內置樓梯直達私人天台

此外，項目亦設有11個特色單位，當中面積最大，為1座17及18樓E室天際複式單位，實用面積1992方呎，連879方呎天台及403方呎平台，採4房雙套及工作間連洗手間間隔，單位可享開揚維港海景，客飯廳外連特大私人平台，並設內置樓梯通往私人天台，大門使用雙門設計，體現大宅氣派。主人套房擺放大牀後可三邊下牀並可劃分衣帽間，主人房浴室亦設有窗戶，採用酒店式雙洗手盆，並設浴缸及淋浴間。該單位廚房採用歐洲進口3邊廚櫃，配備國際知名品牌Miele家電，更特設酒櫃，咖啡機及燒烤爐，以及Gaggenau洗衣乾衣機。

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