高通脹加息周期 業主宜簽短租約

【明報專訊】美國今年以來通脹升溫， 8月消費物價指數（CPI）按年增長5.3%，屬近13年來高位，市場預期聯儲局將於下月宣布退市、縮減每月買債規模，明年更有可能加息。收水對當地樓市有何影響呢？孫裕斌表示，美國現時最多人關心的便是通脹及加息，近來公布的通脹數據確是比較高，而作為房地產投資者，有兩點值得留意：「第一，美國房地產租金增長往往與通脹掛鈎，近月甚至更跑贏通脹，是對冲通脹的理想投資工具；第二，目前美國房地產市場平均租金回報率高達4厘至5厘，遠高於10年期國債孳息率僅1厘多的回報，所以仍然有明顯的吸引力，尤其是息口已在低位維持一段時間，正吸引愈來愈多投資者入市去買房地產」。
租期短利約滿加租
孫裕斌續說，面對美國或將步入較高通脹及加息周期，黑石集團旗下美國房地產傾向與租客簽訂年期較短租約，有利日後可以加租，「我們投資美國及全球房地產已逾30年，不同的周期亦經歷過，加息的誘因便是通脹，通常因為通脹，聯儲局才會放手以略為比較大的幅度去加息，通脹與加息是息息相關的。在加息周期下，我們比較着重為旗下物業簽訂較短租約，例如出租用途住宅往往是一年生約、一年死約，貨倉等物流地產亦希望只簽3至5年租約，希望隨着此租約日後到期，下一份租約可跟隨市價加租。」