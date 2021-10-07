黑石：美出租住宅缺 值港富戶投資

美住宅新供應近年大減 去年短缺380萬套

黑石集團目前資產管理規模（AUM）高達6840億美元（約5.33萬億港元），是全球最大另類投資管理機構，投資項目包括房地產、私募股權、私募債券及貸款，以及對冲基金等，當中，房地產AUM達2080億美元，佔整體AUM約三成，屬重點業務之一。

孫裕斌表示，黑石集團在全球投資及管理房地產已有逾30年歷史，主要客戶是機構投資者，近年則與私人銀行合作將產品帶給高淨值的私人投資者，在亞洲區來說，本港是主要營運中心，另在新加坡及日本均設有據點。

被問到目前在美國以至全球房地產市場有何投資機會時，孫裕斌透露，黑石集團的投資理念，是首先在全球層面制定確信可投資的主題（high conviction theme），原因是即使房地產是頗本地化的市場，但有些大型主題仍可望在全球各地應用。目前該行便看好美國的出租用途住宅及物流地產兩大投資主題。

根據美國半官方按揭貸款機構房地美（Freddie Mac）的數據，由於2008年金融海嘯後當地1400方呎以下獨立式洋房（Single-family house）住宅落成量對比此前逾30年大減，每年均不足10萬伙（圖），供應緊絀，加上來自數以千萬名千禧世代（millennials，泛指1980年代及1990年代出生者）的置業需求強勁，去年美國住宅短缺量高達380萬間，並且帶動樓價按年上升12%，孫裕斌認為，此舉亦明顯利好當地租務市場。

孫又表示：「美國現時380萬套住宅的供需缺口屬很大，並非一時三刻可以扭轉此供不應求的情况，而且隨着疫情後當地通脹升溫，我們亦有在實地考察，當地建築材料近月上漲得很厲害，你也知道開發房地產的成本由地價、建築材料及人工等組成，當這些成本均出現很明顯的上漲壓力，首先是令地產商對發展新項目轉趨審慎，令新增供應短期不容易追上，第二是即使有新增供應推出市場，由於成本顯著上升，價格亦不會便宜。在此大前提下，我們覺得只要選對地點、特別是選擇新增供應不多的地區，美國住宅至少未來幾年仍有升值空間。」

投資人口高增長城市住宅 不選大城市豪宅

在美國買樓收租如何選擇地點呢？孫裕斌教路，黑石集團傾向投資於具增長潛力的出租用途住宅，而它們往往並非位於大城市：「我們不會去投資紐約及三藩市的豪宅，而是希望投資受惠美國中產階級購買力向好、與美國本土經濟掛勾比較強的出租用途住宅，它們往往位於美國其他州份裏面一些比較高增長的城市，高增長包括人口增長，有些城市往往能夠吸引更多人來居住，可能是得到年輕人的鍾愛，可能是周遭的氣氛適合科技公司作據點，亦可能是退休人士的選擇，總之是比較受歡迎的城市，不同的城市有不同的誘因可吸引更多人來居住。」

孫裕斌透露，黑石集團基本上不會自行發展住宅項目，通常是購入已落成住宅來收租，而且不少是並非已100%租出的住宅，此舉的好處是可以即時收取租金收入及現金流，跟着亦可藉加強管理來提升出租率：「黑石集團作為物業投資者，購入物業如何管理亦十分重要，例如我們購入的住宅若最初出租率並非100%，往往只有90%左右，通過我們的努力，把原屬空置的約10%面積租出去，便可以增加租金收入及現金流。」

美房地產與港股樓關連低 投資可分散風險

孫裕斌表示，房地產是很特別的資產，由於在租約期內可以帶來穩定租金收入，有類似債券穩定派息的特點；租約期滿後可以加租，物業管理得宜亦可帶來資本增值，此點與股票類似。他亦強調，美國房地產與本港股市及樓市關連性很低，值得本港高淨值人士考慮將部分資產轉移至此資產類別作分散投資。

物流中心受惠網購普及 鄰近民居更吃香

除了美國的出租住宅，孫裕斌亦指黑石集團看好美國以至全球物流地產，「全球網上購物愈來愈盛行，去年爆發的新冠病毒疫情亦加快此趨勢，自然帶動物流中心需求，而我們亦早已洞悉此商機，早於11至12年前已投資此領域；不過，值得注意的是，物流地產發展至此階段，我們認為已不可再像5年前般只投資服務多個區域的大型物流中心，原因是電商企業在大城市的競爭愈來愈激烈，客戶要求在落單後兩小時內便獲送貨，帶旺鄰近民居的小型物流中心的需求，這也是我們投入得比較多的投資。」

黑石集團近月便斥資逾30億美元，收購一間在加拿大上市、擁有多個美國物流中心的房地產信託基金（REITs），以真金白銀在物流地產投下信任票。

明報記者 葉創成

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