研降強拍門檻 恒地黃埔街料受惠

對上一次2010年修訂由林鄭推動

政府對上一次修訂強拍條例是2010年，就三類地段訂明較低強制售賣申請門檻，包括樓齡達50年或以上樓宇、地段上每個單位均佔業權份數10%以上，以及30年樓齡以上工廈，由須集齊九成業權降至八成，當年修例由時任發展局局長林鄭月娥推動。據本報統計，2010年調低強拍門檻後土地審裁處2011及2012年分別收到46宗及57宗強拍申請，較2010年全年21宗倍升，其中2012年強拍申請數目為放寬後新高。若政府落實降低強拍門檻，恒地（0012）可望再成大贏家。因恒地收購逾10年的紅磡4街項目，其中黃埔街18至20號數幢舊樓已持逾70%業權，惟其中一商舖業主持有商舖及多個住宅物業，涉及逾兩成業權，一直不接受收購，令發展商至今亦未能收到80%業權申請強拍。另同樣因未收達八成業權強拍門檻，還有尖沙嘴香檳大廈A座，恒地收購香檳大廈A及B座多時，B座去年已收得相關業權，已向土審申請強拍，惟A座則有持逾一成業權業主及其他部分小業主無意出售，一直未能申請強拍。

[房屋土地政策]