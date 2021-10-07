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研降強拍門檻 恒地黃埔街料受惠

【明報專訊】昨公布施政報告中，特首林鄭月娥提到本港樓宇急速老化，樓齡達50年或以上私人樓宇，在過去10年由3900 幢急增1.2倍至8600幢，她表示研究降低《土地（為重新發展而強制售賣）條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建。過程中發展局會充分考慮小業主利益、樓宇狀況等因素並聽取持分者意見。仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強表示近年市區舊樓重建較以往難，發展商難覓可獲額外地積比率的舊樓重建，若政府降低強拍門檻將令發展商收購舊樓成本降低及縮短收購時間，加快舊區重建。

對上一次2010年修訂由林鄭推動

政府對上一次修訂強拍條例是2010年，就三類地段訂明較低強制售賣申請門檻，包括樓齡達50年或以上樓宇、地段上每個單位均佔業權份數10%以上，以及30年樓齡以上工廈，由須集齊九成業權降至八成，當年修例由時任發展局局長林鄭月娥推動。據本報統計，2010年調低強拍門檻後土地審裁處2011及2012年分別收到46宗及57宗強拍申請，較2010年全年21宗倍升，其中2012年強拍申請數目為放寬後新高。若政府落實降低強拍門檻，恒地（0012）可望再成大贏家。因恒地收購逾10年的紅磡4街項目，其中黃埔街18至20號數幢舊樓已持逾70%業權，惟其中一商舖業主持有商舖及多個住宅物業，涉及逾兩成業權，一直不接受收購，令發展商至今亦未能收到80%業權申請強拍。另同樣因未收達八成業權強拍門檻，還有尖沙嘴香檳大廈A座，恒地收購香檳大廈A及B座多時，B座去年已收得相關業權，已向土審申請強拍，惟A座則有持逾一成業權業主及其他部分小業主無意出售，一直未能申請強拍。

[房屋土地政策]

相關字詞﹕施政報告 香檳大廈 黃埔街 恒地 強拍申請

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