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星凱．堤岸首日收逾4000票 超額14倍

【明報專訊】內房中洲置業火炭大型新盤星凱．堤岸，周二趕於新一份施政報告公布前夕開價，首批268伙、折實均呎18,888元，比今年5月推盤、新世界（0017）旗下大圍站上蓋柏傲莊III 首張價單的均價19,999元，低約5.5%。項目昨日起正式收票，市場消息指出，截至昨晚7時，項目首日收逾4000票，以首張價單268伙計，超額認購14倍，僅次於柏傲莊III。發展商日前在記者會上透露，項目最快下周開售。

星凱．堤岸首批涉268伙，包括1房至3房戶，實用331至945方呎，折實價617.4萬至2039.4萬元，折實實呎15,790元至21,581元，而整批市值約32.5億元。

Wetland Seasons Bay複式1960萬破頂

此外，施政報告中提及計劃發展「北部都會區」，位於天水圍北的新地（0016）新盤Wetland Seasons Bay 第1期，昨日錄破頂成交，單位為別墅WV9 5及6樓B室複式，實用1124方呎，連260方呎平台及293方呎天台，4房套房戶，成交價1960萬元，實呎17,438元，比項目上月底另一伙同面積的別墅複式戶，以1922.8萬元沽，貴37.2萬元或2%，創項目成交價新高。

新地元朗 YOHO Hub，料最快本季登場之際，同區已屆現樓的Grand YOHO本月開齋，項目3座33樓E室，實用1115方呎，4房雙套房間隔，以2399萬元招標售出，實呎21,516元。另同系沙田瓏珀山以招標沽出2伙，Crown Tower的12樓C室、Queen Tower 2座9樓C室，分別為實用1494方呎4房及1043方呎3房，成交價2926.792萬及2016.5萬元，實呎分別1.95萬及1.93萬元。市區方面，恒地（0012）西營盤藝里坊．2號31樓G室，1房戶、實用287方呎，昨以991.2萬元售出，實呎34,537元。藝里坊系列兩盤累沽440伙，套現近36億元。

[房屋土地政策]

相關字詞﹕瓏珀山 海日灣 白石角 柏傲莊III 星凱．堤岸

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