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白石角研設站 新地優景里最快下季推 恒地蕉坑公私營項目亦受惠 已獲批建約2200伙

【明報專訊】行政長官林鄭月娥在新一份施政報告中提及，邀請港鐵（0066）研究以現時位於大埔白石角香港教育大學運動中心用地，擬建科學園/白石角站，將善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施，另將按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近。市場預計，該地毗鄰的新地（0016）優景里項目，以及恒地（0012）蕉坑公私營發展項目最受惠，前者最快下季推售。

明報記者 甘潔瑩

教大校長張仁良表示，歡迎相關措施，認為是多贏方案，對教大、政府以至社會均有裨益。他指教大多年來一直向政府提出換地，換地釋放的土地資源，將有助社會、民生及經濟發展，期望盡早與政府部門及相關機構商討重置運動中心的安排及細節。

擬建的港鐵科學園/白石角站，旁為新地2019年2月以逾63億元投得的白石角優景里地皮，可建樓面94.94萬方呎，每呎樓面地價6646元，為白石角近10年來每呎樓面地價最貴的住宅官地。發展商當時表示，將投資約120億元打造項目。地政總署當時資料顯示，新地中標價較次標逾48.87億元高29%，反映當時新地獨具慧眼，看好該地一帶發展潛力。

新地兩年前每呎地價6646元奪標

新地副董事總經理雷霆昨回應查詢時稱，優景里項目最快下季、即明年首季登場，集團向來做法是樓盤獲批預售樓花同意書後即盡快推售。

優景里項目於去年7月已獲批建築圖則，獲批建14幢11至14層中低密度住宅大廈和設1幢1層高會所，另設安老院舍。

恒地蕉坑項目私樓佔六成

同屬白石角的大型項目還有恒地（0012）蕉坑項目，鄰近教大運動中心、鹿茵山莊下方，項目以公私營合作模式發展，今年6月城規會批准其發展，地盤面積約39.22萬方呎，擬建9幢10至15層高住宅大廈，提供近2200伙，其中用地A將建3幢作公營房屋，涉約900伙（約四成），用地A內擬興建一座4層高綜合大樓，以提供安老院兼日間護理單位、嚴重弱智人士宿舍和展能中心，並建議有關社福設施不納入計算於項目總樓面面積。用地B建6幢私人住宅，涉約1300伙（約六成），整個項目總樓面面積約141.2萬方呎。

測量師料鐵路站助舒緩擠塞問題

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，白石角私人屋苑已落成，發展密度不低，惟其配套不足，該區住宅空置率高。

張翹楚預計，當開設港鐵站後，將有更多設施，空置率可望減低，同時有望舒緩大埔及吐露港公路一帶交通擠塞問題。

[房屋土地政策]

相關字詞﹕張仁良 恒地 新地 雷霆 張翹楚 白石角 教大運動中心 施政報告

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