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經濟
2021年10月7日星期四
技術取勝
投資策略
大劉夫婦19億私有化華置 折讓七成 股價跌至18年低即出手 歸咎炒燶恒大蝕逾百億
30年前曾兩度提私有化 未竟全功
強積金研擴大買中國債券範圍
「港股通」南向交易擬人民幣計價
科指新低 法興倡避科網股 索羅斯基金續唱淡 黑石看好
港PMI連續8個月擴張 增速放緩
仲量聯行擬售內地物管業務 華潤萬象接手呼聲高
包浩斯次季銷售跌幅加劇
譚仔3暗盤報跌 每手最多帳蝕210元 今首日掛牌 一手中籤率僅7%
銀通明年推港澳跨境無卡提款
花旗推稅貸 實際年利率低至1.38厘
「岸田震盪」日經指數8連跌 新首相倡加資本利得稅 12年最長跌浪
俄增歐供應 美天然氣期貨價挫8%
歐盟查NFC晶片壟斷 蘋果股價跌近1%
張兆聰：中美貿談或利好 偷步買碼頭股
李曉佳：明日大嶼會否用完即棄？
技術取勝：匯控料可上試45元阻力
渣打利物浦合作慈善拍賣限量簽名球衣
Lalamove積分獎賞 自用行善皆宜
劉思明：大巿觀望 環保新能源炒風熱
周顯：中環地王投標的矛盾邏輯
湯文亮：點止八成新香港人打算買樓？
白石角研設站 新地優景里最快下季推 恒地蕉坑公私營項目亦受惠 已獲批建約2200伙
白石角10盤逾千伙餘貨待售
雲滙業主施政報告前帳蝕87萬沽貨
星凱．堤岸首日收逾4000票 超額14倍
研降強拍門檻 恒地黃埔街料受惠
黑石：美出租住宅缺 值港富戶投資
高通脹加息周期 業主宜簽短租約
KOKO RESERVE主打3房海景靚
會所設計靈感源自意大利滑雪勝地
KOKO HILLS系列 共提供1331伙
技術取勝：匯控料可上試45元阻力
【明報專訊】光大水務回吐宜守1.9元（圖）
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大劉夫婦19億私有化華置 折讓七成 股價跌至18年低即出手 歸咎炒燶恒大蝕逾百億
30年前曾兩度提私有化 未竟全功
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