李曉佳：明日大嶼會否用完即棄？

筆者簡單人肉搜索，昨天這份施政報告提到「明日大嶼」只有3次，比起去年的9次大減。提及次數還是其次，新界北願景提出5條鐵路，包括由洪水橋跨境接駁深圳前海、北環線由古洞北兜個圈返回粉嶺皇后山、尖鼻咀建捷運到白泥，每條鐵路在在需財，以港鐵（0066）興建中的沙中線要千億元為例，這一批鐵路肯定以千億元計。政府早兩年曾披露，明日大嶼願景造價6240億元，只包括第一期在交椅洲附近填海1000公頃，未計所需交通基建配套，單計第一期已經是萬億工程。雖說今年香港經濟復蘇得不錯，但政府財政儲備因為疫情已跌至只得9000億元。財爺亦早已預計未來5年，年年赤字，到底能否負擔得起新界北、明日大嶼同時「南北開弓」？

未來5年財赤 怎負擔得起「南北開弓」？

林鄭昨天在記者會上堅持新界北不能代替明日大嶼，但地產界中人指，論盡快搵到土地建屋，當然是新界北較快。大家心知肚明，新界北發展是中央給特區政府的硬任務，這樣才能加快港深融合，中央已為此大增前海合作區面積7倍，香港這邊也應配合。不搞「北部都會區」，莫非要深圳長途跋涉來與明日大嶼這個「南部都會區」融合嗎？

林鄭3年前提出明日大嶼時已有分析指出，政府不搞大規模填海，又怎能要求壟斷新界農地的幾大發展商和鄉事勢力加快交出農地建屋。3年前當然萬料不到中央會出手，要求地產商乖乖交出農地。到底中央出手後，明日大嶼是否已經完成歷史任務，變成用完即棄，值得大家繼續留意。

有趣的是，《立場新聞》前日刊登紫荊黨一篇投稿，倡議放棄明日大嶼，改靠農地棕地等提供土地。需知道去年底紫荊黨還在搖旗吶喊，替明日大嶼籌資出謀獻策。雖說外界對這個號稱「海歸」派的政黨不斷調低期望，但他們華麗轉身，會否是一葉知秋呢？

[李曉佳 財經澡堂]