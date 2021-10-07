俄增歐供應 美天然氣期貨價挫8%

美庫存意外增 國際油價跌逾1%

隨着美國的新冠變種病毒疫情緩和，企業的招聘步伐加快。 俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位，在9月增加56.8萬個，增幅遠高於8月的34萬個，並高於經濟師預期的42.5萬個。勞動力市場復蘇，是聯儲局決定何時收緊貨幣政策的指標之一。美國10年期國債孳息率昨晚在1.5厘以上的高位徘徊，美匯指數維持在94以上。美股三大指數早段下滑，道指跌逾300點。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌近1%。

「小非農」職位增長勝預期 道指跌逾300點

美國上月的新增私人企業職位主要來自員工人數在500人或以上的大型機構，它們上月創造的職位達39萬個。各行業當中，以休閒及酒店業的新增職位最多，達22.6萬個。數據反映企業逐漸擺脫對新冠變種病毒的憂慮，紛紛增聘人手。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，隨着疫情緩和，目前的招聘瓶頸將會消失，為未來幾個月的職位穩定增長奠定基礎。

此外，新西蘭央行昨將利率由0.25厘的歷史低位提高至0.5厘，是7年來首次加息，並暗示未來一年進一步上調利率，以抑制通脹及控制樓價。不過紐元昨不升反跌，兌美元曾跌穿0.69，跌幅達1%。

（綜合報道）

[國際金融]