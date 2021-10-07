「岸田震盪」日經指數8連跌 新首相倡加資本利得稅 12年最長跌浪

東海東京研究所首席股市分析師Seiichi Suzuki稱，日本股市周三早段曾經反彈，但升勢不如預期般強勁，促使投資者拋售股票。部分重磅股大跌，優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（日：9983）跌3.1%，軟銀集團（日：9984）跌2.07%，機械人製造商發那科（FANUC）（日：6954）跌1.56%。

擬對加薪企業提供稅務優惠

岸田上任後提出「新型日本資本主義」的主張，建議把財富重新分配，例如對提高僱員薪酬的企業提供稅務優惠，鼓勵企業不只向股東派發股息。他又承諾重新檢討投資所得的課稅結構，令稅收更公平。事實上，「安倍經濟學」推出後，企業稅下調，日本企業紛紛提高股息，為股東帶來更高的回報，反觀安倍在鼓勵企業提高資酬方面作用不大。

岸田表示，若不重新分配，消費和需求將不會增加，令經濟缺乏新的增長。根據經合組織（OECD）的數據，日本在7國集團（G7）中，貧富不均的問題沒有英、美般嚴重，不過數十年來日本企業為削減開支，製造大量臨時職位，目前約40%的日本勞動人口是兼職或合約員工，平均薪酬較全職員工低三分之一。

日央行兩度購東證指數掛鈎ETF

在前首相菅義偉於9月初宣布辭職後，市場人士曾憧憬新政府加碼刺激措施，推動東證指數重返30年高位。但岸田考慮提升資本利得稅，被部分投資者視為沽貨的信號。信金資產管理首席基金經理Naoki Fujiwara稱，岸田的重分配計劃對市場負面，肯定會遭到強烈反對。

《金融時報》指出，自9月底自民黨選出岸田擔任黨總裁以來，日本央行已兩度出手托市，購入總值1400億日圓（約98億港元）的東證指數掛鈎ETF。日本《每日新聞》周二收市後公布的民調顯示，岸田內閣的公眾支持率僅49%，遠低於去年9月菅義偉內閣剛上任時的64%，是2008年以來新政府最低的支持率。由於日本3周後將舉行大選，這對執政黨自民黨來說，是令人擔心的信號。大和證券高級策略師 Kentaro Hayashi表示，這意味岸田領導的執政自民黨，不大可能在大選取得壓倒性勝利。

（綜合報道）

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