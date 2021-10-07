經濟
國際金融

「岸田震盪」日經指數8連跌 新首相倡加資本利得稅 12年最長跌浪

【明報專訊】新上任的日本首相岸田文雄，在日本股市掀起「岸田震盪」（Kishida shock）。他主張開創「新型日本資本主義」，提出上調資本利得稅是解決貧富不均的選項之一，似乎與2013年以來鼓勵投資者入市的「安倍經濟學」背道而馳。日經指數截至周三已連跌8天，是2009年以來最長跌浪。此外，能源價格上漲及美國國債孳息高企等因素，也影響到日股走勢。日經指數周三收市跌1%，收報27,528點，較9月中的高位回落一成，為8月20日以來最低。

東海東京研究所首席股市分析師Seiichi Suzuki稱，日本股市周三早段曾經反彈，但升勢不如預期般強勁，促使投資者拋售股票。部分重磅股大跌，優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（日：9983）跌3.1%，軟銀集團（日：9984）跌2.07%，機械人製造商發那科（FANUC）（日：6954）跌1.56%。

擬對加薪企業提供稅務優惠

岸田上任後提出「新型日本資本主義」的主張，建議把財富重新分配，例如對提高僱員薪酬的企業提供稅務優惠，鼓勵企業不只向股東派發股息。他又承諾重新檢討投資所得的課稅結構，令稅收更公平。事實上，「安倍經濟學」推出後，企業稅下調，日本企業紛紛提高股息，為股東帶來更高的回報，反觀安倍在鼓勵企業提高資酬方面作用不大。

岸田表示，若不重新分配，消費和需求將不會增加，令經濟缺乏新的增長。根據經合組織（OECD）的數據，日本在7國集團（G7）中，貧富不均的問題沒有英、美般嚴重，不過數十年來日本企業為削減開支，製造大量臨時職位，目前約40%的日本勞動人口是兼職或合約員工，平均薪酬較全職員工低三分之一。

日央行兩度購東證指數掛鈎ETF

在前首相菅義偉於9月初宣布辭職後，市場人士曾憧憬新政府加碼刺激措施，推動東證指數重返30年高位。但岸田考慮提升資本利得稅，被部分投資者視為沽貨的信號。信金資產管理首席基金經理Naoki Fujiwara稱，岸田的重分配計劃對市場負面，肯定會遭到強烈反對。

《金融時報》指出，自9月底自民黨選出岸田擔任黨總裁以來，日本央行已兩度出手托市，購入總值1400億日圓（約98億港元）的東證指數掛鈎ETF。日本《每日新聞》周二收市後公布的民調顯示，岸田內閣的公眾支持率僅49%，遠低於去年9月菅義偉內閣剛上任時的64%，是2008年以來新政府最低的支持率。由於日本3周後將舉行大選，這對執政黨自民黨來說，是令人擔心的信號。大和證券高級策略師 Kentaro Hayashi表示，這意味岸田領導的執政自民黨，不大可能在大選取得壓倒性勝利。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

大劉夫婦19億私有化華置 折讓七成 股價跌至18年低即出手 歸咎炒燶恒大蝕逾百億
大劉夫婦19億私有化華置 折讓七成 股價跌至18年低即出手 歸咎炒燶恒大蝕逾百億
30年前曾兩度提私有化 未竟全功
30年前曾兩度提私有化 未竟全功
強積金研擴大買中國債券範圍
強積金研擴大買中國債券範圍
「港股通」南向交易擬人民幣計價
「港股通」南向交易擬人民幣計價
科指新低 法興倡避科網股 索羅斯基金續唱淡 黑石看好
科指新低 法興倡避科網股 索羅斯基金續唱淡 黑石看好
港PMI連續8個月擴張 增速放緩
港PMI連續8個月擴張 增速放緩
仲量聯行擬售內地物管業務 華潤萬象接手呼聲高
仲量聯行擬售內地物管業務 華潤萬象接手呼聲高
包浩斯次季銷售跌幅加劇
包浩斯次季銷售跌幅加劇
譚仔3暗盤報跌 每手最多帳蝕210元 今首日掛牌 一手中籤率僅7%
譚仔3暗盤報跌 每手最多帳蝕210元 今首日掛牌 一手中籤率僅7%
銀通明年推港澳跨境無卡提款
銀通明年推港澳跨境無卡提款
花旗推稅貸 實際年利率低至1.38厘
花旗推稅貸 實際年利率低至1.38厘
俄增歐供應 美天然氣期貨價挫8%
俄增歐供應 美天然氣期貨價挫8%
歐盟查NFC晶片壟斷 蘋果股價跌近1%
歐盟查NFC晶片壟斷 蘋果股價跌近1%
張兆聰：中美貿談或利好 偷步買碼頭股
張兆聰：中美貿談或利好 偷步買碼頭股
李曉佳：明日大嶼會否用完即棄？
李曉佳：明日大嶼會否用完即棄？
技術取勝：匯控料可上試45元阻力
技術取勝：匯控料可上試45元阻力
渣打利物浦合作慈善拍賣限量簽名球衣
渣打利物浦合作慈善拍賣限量簽名球衣
Lalamove積分獎賞 自用行善皆宜
Lalamove積分獎賞 自用行善皆宜
劉思明：大巿觀望 環保新能源炒風熱
劉思明：大巿觀望 環保新能源炒風熱
周顯：中環地王投標的矛盾邏輯
周顯：中環地王投標的矛盾邏輯
湯文亮：點止八成新香港人打算買樓？
湯文亮：點止八成新香港人打算買樓？
白石角研設站 新地優景里最快下季推 恒地蕉坑公私營項目亦受惠 已獲批建約2200伙
白石角研設站 新地優景里最快下季推 恒地蕉坑公私營項目亦受惠 已獲批建約2200伙
白石角10盤逾千伙餘貨待售
白石角10盤逾千伙餘貨待售
雲滙業主施政報告前帳蝕87萬沽貨
雲滙業主施政報告前帳蝕87萬沽貨
星凱．堤岸首日收逾4000票 超額14倍
星凱．堤岸首日收逾4000票 超額14倍
研降強拍門檻 恒地黃埔街料受惠
研降強拍門檻 恒地黃埔街料受惠
黑石：美出租住宅缺 值港富戶投資
黑石：美出租住宅缺 值港富戶投資
高通脹加息周期 業主宜簽短租約
高通脹加息周期 業主宜簽短租約
KOKO RESERVE主打3房海景靚
KOKO RESERVE主打3房海景靚
會所設計靈感源自意大利滑雪勝地
會所設計靈感源自意大利滑雪勝地
KOKO HILLS系列 共提供1331伙
KOKO HILLS系列 共提供1331伙