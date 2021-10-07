經濟

花旗推稅貸 實際年利率低至1.38厘

【明報專訊】踏入10月，打工仔為交稅而張羅，銀行紛紛推出稅季貸款，今年利率低企，部分銀行的息口較去年低。花旗銀行昨公布推稅貸，最低年利率為1.38厘，較去年的1.78厘低。該息率是以月平息0.062厘、貸款額150萬元及還款期12個月計算。該行稅貸貸款額高達200萬元或月薪12倍，以較低者為準，還款期為6至60個月，不設手續費。

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）日前亦再推一口價實際年利率稅貸，用戶於指定期間憑好友邀請碼成功申請並提取20萬元或以上，以及還款期為6至36個月的貸款，可保證獲得1.58厘的實際年利率；而該行去年的最低年利率為1.56厘。該行又指，全新用戶於指定期間，在申請貸款過程中完成開戶並成功提取任何貸款額，可獲得 400元現金獎賞；現有用戶方面，若其好友憑現有用戶的個人邀請碼成功提取5萬元或以上稅貸或信用卡賬單分期計劃，推薦人可獲得現金獎賞。

眾安再推一口價稅貸 實際年利率升

星展銀行的稅貸亦頗吸睛，據該行官網顯示，實際年利率低至1.33厘、貸款額高達200萬元或月薪20倍、彈性還款期由12至24個月。該行去年的最低稅貸年利率為1.8厘。星展並指，成功申請可獲贈200元「一扣即享」金額。

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