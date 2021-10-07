經濟

銀通明年推港澳跨境無卡提款

【明報專訊】近年不少發卡機構亦推出「無卡提款服務」，擁有多間會員銀行的銀通於去年6月開通本港無卡提款服務後，昨日再在澳門推出相同服務，並計劃在2022年讓香港和澳門的參與銀行客戶，可在兩地跨境無卡提款。

須手機銀行核實身分

銀通行政總裁蔡炳中表示，支援跨境服務將有助促進大灣區經濟和人民的緊密聯繫，現時有約17家銀行共約1700多台自動櫃員機支持該項服務。

銀通客戶使用無卡提款時，需要透過手機銀行應用程式上核實客戶身分，並預設提款指示，然後前往支援此服務的銀通自動櫃員機，按「無卡提款」選項，掃瞄屏幕上的二維碼，便可即時取得現金。銀通指出，使用手機銀行應用程式需要身分驗證，因此更為安全。

澳門推跨行無卡提款 7銀行參與

銀通昨日宣布已在澳門推出跨行無卡提款服務，有7間銀行參與，客戶可在澳門超過1100部銀通自動櫃員機提取港幣或澳門幣。各參與的銀行設有不同的「每日提款限額」。銀通預計，今年年底前所有澳門會員銀行的自動櫃員機均可支援跨行無卡提款服務。

蔡炳中表示，近年來銀通的自動櫃員機網絡配合澳門經濟發展不斷擴大，跨行無卡提款服務有助進一步加強網絡，同時推動政府數字銀行的發展。

7家參與會員銀行分別為，澳門商業銀行、中國銀行澳門分行、中國建設銀行澳門分行、中國工商銀行（澳門）、澳門國際銀行、華僑永亨銀行及大豐銀行。其中3家參與銀行，包括中國銀行澳門分行、澳門國際銀行及大豐銀行，已在其手機銀行應用程式加入無卡提款功能，其他參與的會員銀行將於未來數月推出此功能。

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