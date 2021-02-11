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譚仔3暗盤報跌 每手最多帳蝕210元 今首日掛牌 一手中籤率僅7%

【明報專訊】經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際（2217）將於今日掛牌，集團昨日公布發售結果，以每股招股價下限3.33元定價，最終獲7.8萬人認購，一手中籤率僅7.14%。不過，譚仔昨日暗盤表現失色，早段曾跌逾一成，以收市價計，當中於輝立跌得最多，收報3.12元，跌6.31%，每手帳面蝕210元。

明報記者 葉翠

根據譚仔公告，該股本次公開發售超購28.58倍，國際配售超購2.89倍。近4萬散戶申請認購一手，雖然認購反應未算太過熱烈，惟中籤率僅7.14%，有兩名「頂頭槌飛」大戶，抽中290.9萬股，以輝立暗盤收市價計，未計孖展息及其他手續費，已蝕逾61萬元。暗盤方面，昨日於輝立收報3.12元，跌6.31%，每手帳面蝕210元；於富途收報3.14元，跌5.71%，每手帳面蝕190元；於耀才收報3.15元，跌5.41%，每手帳面蝕180元。

彭博：愛奇藝擬來港第二上市

其他新股方面，據彭博引述消息人士報道，在美上市、百度旗下的影片網站平台愛奇藝（美：IQ）計劃赴港第二上市，美銀、高盛、中信里昂安排上市相關事宜，預計至少集資5億美元（約38.9億港元），最快於今年底上市。美銀、高盛、中信里昂拒絕置評；百度及愛奇藝則因內地假期未有回覆。

知情人士稱，愛奇藝仍有可能推遲或取消其上市計劃，亦有機會再引入其他投行。彭博表示，這次上市正值內地監管機構打擊在美國上市的中企風波之中，愛奇藝於5月曾遭北京市廣電局勒令暫停錄製選秀節目「青春有你3」，惟原因未明。

微泰醫療首日招股 獲足額認購

此外，專注於糖尿病管理的微泰醫療（2235） 昨首日招股，合共發售6352.95萬股H股，當中約90%國際配售，10%香港發售，招股價介乎27.7至31.15元，每手100股，入場費約3,146.4元，預料最多集資19.8億元。

微泰醫療招股期至下周一（11日），將於本月19日掛牌上市，聯席保薦人為高盛及中金公司。綜合券商數據，暫錄得逾3.7億元的孖展認購，僅計券商孖展，已獲足額認購。當中，盈立證券借出1.5億元，時富借出1億元，富途借出6451萬元。

根據招股書，微泰醫療集資所得款項35%將用作開發、生產及銷售持續血糖監測系統；31%用於核心產品Equil的臨牀試驗及研究；11%用於第二代貼敷式胰島素泵系統；8%用於其他產品及在研產品；5%用於基於雲端大數據的糖尿病管理平台。

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