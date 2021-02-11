經濟

港PMI連續8個月擴張 增速放緩

【明報專訊】經季節調整後，9月份IHS Markit香港採購經理指數（PMI）從8月的53.3降至51.7，雖然連續8個月處於擴張區，惟增長率較上月放緩。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，9月份IHS Markit香港採購經理指數顯示，私營企業受惠於疫情回穩，其訂單量與業務量取得穩步增長，進而鞏固了經營信心與採購活動。然而，業者繼續憂慮疫情牽動的不確定因素，而外貿訂單則顯然仍受拖累。在投入品供不應求、海外續受疫情干擾的情况下，企業須承擔不斷高漲的成本，因此供應鏈失衡仍是一大主題。雖然企業持續向客戶轉嫁成本負擔，但整體投入價格的通脹率依然高於產出售價的升幅，反映盈利空間備受擠壓。

企業信心未如上月強勁

隨着疫情回穩，香港私營企業9月份穩步增長。確診個案減少，配合經濟好轉，有利市場需求與產量持續擴張；惟供應商曾於疫情期間進一步延長交貨期，導致整體投入價格急劇通脹。展望經營前景，企業信心未如上月強勁。疫情趨穩惠及營商環境，帶動9月份訂單需求與產量。調查資料透露，消費券計劃對刺激市道有正面效應。

外貿需求依然疲弱，計及內地訂單的出口業務，至今已連跌第4個月，而9月份跌速亦較上月加快。受訪業者特別指出，其海外貿易伙伴續受疫情困擾，因此縮減了貨單。

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