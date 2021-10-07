經濟

科指新低 法興倡避科網股 索羅斯基金續唱淡 黑石看好

【明報專訊】內地政府自6月起對科網公司施加新一輪監管，引發了中資科技股和教育股急跌，恒生科技指數昨日收報5866點，跌1.5%，創去年7月推出後的歷來收市新低。法興昨日發報告，建議避免科網股和受監管衝擊的行業，因為現時它們尚未到達有足夠投資價值的水平。索羅斯基金管理投資總監Dawn Fitzpatrick早前在彭博社投資者會議接受訪問時表示，基金現時沒有投資中國股票，認為投資在美上市的中概股需要非常小心。而黑石集團負責人則認為中國增速仍強勁。

明報記者 歐陽偉昉

今年7月，滴滴（美：DIDI）赴美上市後不久即被政府部門以網絡安全為由審查，期間不得註冊新用戶，同時官方加強電商平台反壟斷規定，如不得以大數據「殺熟」等。內地及後公布中小學補習政策，要求機構以非牟利經營，累及相關行業股價崩跌。

對沖基金：中資股吸引力降

全球最大上市對冲基金公司Man Group行政總裁Luke Ellis在彭博投資會議表示，在科技和教育行業受整頓的情况下，中資股的吸引力較一年前為低。投資者可以預視，在內地是會出現市場干預和重大政策改變，因此以10年作為投資時間是不切實際。在同一會議上，黑石集團首席運營官Jon Gray表示，中國增長速度將繼續超過已開發市場，「他們（中國）具有企業家精神的文化，中國政府希望經濟成長來改善生活質量。我認為總體而言中國應該做得好。」

科技股受外圍能源價格影響

除了監管因素，科技股近日走勢更受外圍影響，受能源價格影響，市場擔心通脹時間較預期為長，美國聯儲局或需提早停止量化寬鬆甚至加息，拖累納指在9月見頂，上月初至今跌幅達6.5%，恒生科指期內亦跌11%。昨日科技股繼續走弱，美團（3690）跌2.14%，騰訊（0700）跌0.8%。

恒指昨日收市失守24,000點，收報23,966點，跌137點或0.57%，國指收報8412點，跌1.21%。主板成交1040億元。高估值內需股李寧（2331）跌7.12%，為表現最差藍籌，安踏（2020）亦跌5.05%，亦是拖累恒指下跌的主因。倫敦布蘭特期油企穩在每桶80美元，石油股繼續逆市上升，中石油（0857）升4.28%，連續兩日成為表現最佳藍籌，美國10年期國債收益率企穩1.5厘，匯控（0005）和中銀香港（2388）分別升3.28%和1.48%。

上 / 下一篇新聞

大劉夫婦19億私有化華置 折讓七成 股價跌至18年低即出手 歸咎炒燶恒大蝕逾百億
大劉夫婦19億私有化華置 折讓七成 股價跌至18年低即出手 歸咎炒燶恒大蝕逾百億
30年前曾兩度提私有化 未竟全功
30年前曾兩度提私有化 未竟全功
強積金研擴大買中國債券範圍
強積金研擴大買中國債券範圍
「港股通」南向交易擬人民幣計價
「港股通」南向交易擬人民幣計價
港PMI連續8個月擴張 增速放緩
港PMI連續8個月擴張 增速放緩
仲量聯行擬售內地物管業務 華潤萬象接手呼聲高
仲量聯行擬售內地物管業務 華潤萬象接手呼聲高
包浩斯次季銷售跌幅加劇
包浩斯次季銷售跌幅加劇
譚仔3暗盤報跌 每手最多帳蝕210元 今首日掛牌 一手中籤率僅7%
譚仔3暗盤報跌 每手最多帳蝕210元 今首日掛牌 一手中籤率僅7%
銀通明年推港澳跨境無卡提款
銀通明年推港澳跨境無卡提款
花旗推稅貸 實際年利率低至1.38厘
花旗推稅貸 實際年利率低至1.38厘
「岸田震盪」日經指數8連跌 新首相倡加資本利得稅 12年最長跌浪
「岸田震盪」日經指數8連跌 新首相倡加資本利得稅 12年最長跌浪
俄增歐供應 美天然氣期貨價挫8%
俄增歐供應 美天然氣期貨價挫8%
歐盟查NFC晶片壟斷 蘋果股價跌近1%
歐盟查NFC晶片壟斷 蘋果股價跌近1%
張兆聰：中美貿談或利好 偷步買碼頭股
張兆聰：中美貿談或利好 偷步買碼頭股
李曉佳：明日大嶼會否用完即棄？
李曉佳：明日大嶼會否用完即棄？
技術取勝：匯控料可上試45元阻力
技術取勝：匯控料可上試45元阻力
渣打利物浦合作慈善拍賣限量簽名球衣
渣打利物浦合作慈善拍賣限量簽名球衣
Lalamove積分獎賞 自用行善皆宜
Lalamove積分獎賞 自用行善皆宜
劉思明：大巿觀望 環保新能源炒風熱
劉思明：大巿觀望 環保新能源炒風熱
周顯：中環地王投標的矛盾邏輯
周顯：中環地王投標的矛盾邏輯
湯文亮：點止八成新香港人打算買樓？
湯文亮：點止八成新香港人打算買樓？
白石角研設站 新地優景里最快下季推 恒地蕉坑公私營項目亦受惠 已獲批建約2200伙
白石角研設站 新地優景里最快下季推 恒地蕉坑公私營項目亦受惠 已獲批建約2200伙
白石角10盤逾千伙餘貨待售
白石角10盤逾千伙餘貨待售
雲滙業主施政報告前帳蝕87萬沽貨
雲滙業主施政報告前帳蝕87萬沽貨
星凱．堤岸首日收逾4000票 超額14倍
星凱．堤岸首日收逾4000票 超額14倍
研降強拍門檻 恒地黃埔街料受惠
研降強拍門檻 恒地黃埔街料受惠
黑石：美出租住宅缺 值港富戶投資
黑石：美出租住宅缺 值港富戶投資
高通脹加息周期 業主宜簽短租約
高通脹加息周期 業主宜簽短租約
KOKO RESERVE主打3房海景靚
KOKO RESERVE主打3房海景靚
會所設計靈感源自意大利滑雪勝地
會所設計靈感源自意大利滑雪勝地
KOKO HILLS系列 共提供1331伙
KOKO HILLS系列 共提供1331伙