強積金研擴大買中國債券範圍

強積金投資指引或須更改評級規定

近年政府和積金局都對強積金投資放寬不少限制（見表1），包括去年11月，把上海及深圳交易所納入核准證券交易所名單，意味取消強積金投資於A股10%限制。然而強積金基金現不能投資於沒有投資評級的債券，而目前內地政策性銀行在岸債券沒有國際評級，因此強積金債券基金不能投資。國際評級機構對三大政策性銀行設有評級，但對於他們個別發行的境內債券則沒有評級。而強積金就債務證券的投資指引（見表2）列明，債券的借貸能力或會有別於發行人本身的財政能力，把發行人的信貸評級視作有關證券的信貸評級是不恰當的。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明認為，現時是「技術問題」成了強積金投資內地政府和政策性銀行境內債券的屏障。她指很多國家包括中國，一般都不會為其發行的債券索取評級，然而強積金就債券的投資指引，卻規定要債券取得評級。她認為倘要解決，可先從修改指引着手，「唔好一定要求採用債券的發行評級，而是用發行人信貸評級。」

她表示，公會早已就相關問題向有關方面提交許多文件，希望今次施政報告於附篇提出研究，最終不會只停留在該層面，認為允許強積金投資內地發行的政府和政策性銀行債券，是完全配合養老金的需要。不過，若修改指引也非「一頭半個月」就可完成，參考以往修改指引情况，程序動輒涉兩至三年。

業界：強積金擴闊投資種類 值得歡迎

駿隆集團常務董事陳銳隆指政府提出與積金局研究是好事，內地債息率較國際債高，且內地發行的政府和政策性銀行債券風險應不高，若強積金能擴闊投資種類，值得歡迎，加上人民幣偏強，亦利好投資者回報。陳認為債券在內地的評級，跟香港所採用的評級基準需要有對接，而他亦相信要修改強積金指引，以達到便利投資的作用。此外，他關注人民幣債券基金經理不足，認為要培訓人才。

積金局對施政報告附篇提到政府將與該局研究措施表示歡迎，稱會全力配合政府研究措施的推行細節。

[2021年施政報告]