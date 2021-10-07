經濟

大劉夫婦19億私有化華置 折讓七成 股價跌至18年低即出手 歸咎炒燶恒大蝕逾百億

【明報專訊】華置（0127）股價近期因恒大（3333）危機跌至18年低位，隨即引來大股東「大劉」劉鑾雄出手。華置昨日公布，獲大劉妻子陳凱韻（甘比）提私有化，每股作價4元，雖較停牌前溢價近四成，但估值卻較集團截至今年6月底止資產淨值折讓接近七成。以大劉夫婦及其一致行動人士合共持有華置約78.59%股權計，今次私有化實際只須支付約19.1億元。華置將於今日復牌。

明報記者 鄧偉忠

甘比表示，市場存在諸多不明朗因素，令集團股價走向難以預測，投資者面對風險甚高，聲言今次提出私有化是給予小股東套現機會，並「把所有風險轉移至本人身上」，小股東可自行決定是否接納，她將會欣然接受。

甘比：把所有風險轉移至本人身上

雖然甘比指今次私有化作價，較集團上一個完整交易日收市價溢價約83.5%，惟華置在上周四（30日）開市即告炒高三成並突然停牌，因此作價僅較停牌前股價2.9元溢價不足四成。

華置解釋，今次大股東提出私有化及其作價，主要是考慮到集團身處充滿挑戰、不確定性與困難的營商環境、股份近期及過往股價，以及公司近期在恒大及佳兆業（1638）的重大投資，尤其是因恒大股價大跌錄得巨額虧損，並參考相關上市公司近年類似私有化交易後釐定。

華置將「炒燶」恒大作為今次私有化的重要原因之一，據昨日公告披露，集團由8月30日至9月23日期間，已出售合共約2.78億股恒大股份，套現約6.89億元，並因此錄得約34.5億元已變現投資虧損；目前華置仍持有約4.39%恒大股權，假設以該股最近收市價2.95元全數沽出，錄得的已變現投資虧損則會擴大至約104.08億元。

2014年至16年大舉收購華置核心資產

不過，雖然華置投資恒大股票失利，但仍持有不少價值不菲的「磚頭」，但當中不少只持有少數股權，如奧海城三期持有25%、鴻圖道一號持有33%等，目前全資持有的在港項目則餘下夏愨大廈、銅鑼灣地帶商場等，以及數個全資持有的英國投資物業。事實上，一向被市場視為財技高手的大劉，今次除覷準華置股價低位提出私有化外，他與甘比於2014年至2016年大舉向華置收購核心資產，同期又向恒大出售大量內地項目，以及天價賣出灣仔恒大中心（前稱美國萬通大廈）等，套現逾500億元，然後大派特別股息，以大劉夫婦持股近八成計，由2012年至今已收取超過380億元股息，幾乎相當於免費取得包括尖沙嘴新港中心、The One、皇室大廈等地標物業。

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