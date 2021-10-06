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經濟
2021年10月6日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
星凱‧堤岸折實均呎近1.9萬推268伙 低大圍柏傲莊III 5月首批約6% 1房折實617萬起
話你知：前身火炭惠康倉 每呎地價僅4700元
LP10趁勢加推101伙 折實均呎逼1.9萬
麗展3.28億購窩打老道116號
新香港人1200萬購上水洋房 繳360萬辣稅
第二期消費券派3日 新地商場生意升兩成
花樣年16億債券違約 惠譽：或爆連鎖反應 再震散內房股 富力融創挫約一成
美聯入稟追討恒大拖欠賣樓佣金 涉4749萬元
佳兆業押旗下佳兆業美好 發債籌逾9億元
九置料海港城出租率短期回升至95%
港大：消費券外貿帶動 港第三季實質GDP料增6.9%
富途傳最快本周港申上市 集資78億
國際航協：航空業「已度過危機最深處」
譚仔擬拓日澳 CEO：將味道帶到全世界 公司明掛牌 穩定後再攻西方市場
消費券首日效應強勁 AlipayHK交易額按年升7.5倍
星展香港：還息不還本中小企減
油價帶動油股急飈 恒指轉跌為升 中石油漲近8% 見兩年半新高
9月強積金人均蝕7098元
WeChat PayHK譚樂文過檔數碼通任副CEO
匯豐︰千禧世代新客增三成
世茂上月合約銷售跌三成
東亞聯豐旗下5基金 重組為開放式基金
恒隆委趙家駒任首席財務總監
銀保監要求 保障煤電企業合理融資
聯儲局查高層違規交易 涉去年救市前夕大規模買賣
耶倫：通脹壓力不會短期內消失
特斯拉判賠非裔前員工逾10億
張兆聰：倘新界大建屋邨 利好領展
植耀輝：中車時代電氣 留意北水會否減持
技術取勝：中國軟件需重上13元
劉思明：熱炒股低位大彈 維達轉強可吼
周顯：樓價難跌多過兩成
湯文亮：長臂管轄 如家規變國法
高盛資產管理：投資要追上千禧世代需求喜好
劉思明：熱炒股低位大彈 維達轉強可吼
【明報專訊】港股昨天先跌後回穩，熱炒行業股份反彈力強，但大市交投薄弱，短線走勢依然反覆，未言已擺脫尋底格局。
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星凱‧堤岸折實均呎近1.9萬推268伙 低大圍柏傲莊III 5月首批約6% 1房折實617萬起
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