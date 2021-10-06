特斯拉判賠非裔前員工逾10億

涉未處理好職場種族歧視

迪亞茲透過人力資源機構轉介，在2015至2016年間於特斯拉旗下加州弗里蒙特（Fremont）廠房擔任升降機操作員。但特斯拉被指未採取適當措施，避免其遭受種族騷擾及歧視，以致其任職期間遭同事言語羞辱，叫他「滾回非洲」，又在其工作場所及洗手間塗上種族歧視的塗鴉。

今次訴訟對特斯拉來說算是相當罕見，因為特斯拉往往透過強制仲裁（mandatory arbitration）解決與員工的糾紛，使其毋須在公開審訊為自己辯護。今次訴訟進入法院聆訊，是因為迪亞茲沒有簽署特斯拉的一份強制仲裁協議。若簽署了協議，僱員將被強制與特斯拉透露協商解決糾紛。彭博社指出，特斯拉幾乎從未在強制仲裁中失利，儘管其在5月因一宗性質類似於迪亞茲事件的個案，須向前員工賠償100萬美元。

特斯拉稱，迪亞茲鼓勵自己的子女到特斯拉任職，反映其指控缺乏理據，並強調從未打算無視非裔美國工人的權利和安全。彭博社稱，今次的天價罰款，可能促使特斯拉部分股東，推動董事會在使用仲裁解決有關性騷擾及種族歧視的投訴方面提高透明度。

（綜合報道）

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