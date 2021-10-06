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耶倫：通脹壓力不會短期內消失

【明報專訊】美國財長耶倫昨表示，通脹壓力不會在未來幾個月內消失，而且不確定因素將持續多長的時間。她說，美國經濟受到不尋常的衝擊，一方面，疫情期間職位減少近600萬個，意味很多人仍需要工作，但另一方面，很多公司招聘困難。不過她強調，聯儲局將做正確決策。至於鮑威爾會否連任聯儲局主席，耶倫稱，這是由總統拜登決定。

稱鮑威爾連任「總統拜登決定」

她又再次警告，若美國國會兩周內不解決債限問題，美國將面臨衰退。國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，全球今年經濟增長將略低於7月預測的6%。

美國服務業活動在9月持續改善。美國供應管理協會（ISM）公布，美國9月非製造業指數由8月的61.7升至61.9，不過由於疫情持續，令供應鏈受阻及物價上漲，抑制了服務業活動增長。美股周一顯著下跌後，昨早段買盤趁低吸納，道指反彈逾400點，標普500指數及納指升逾1%。油組與盟友（OPEC+）維持現有產量政策，令油價受到支持。紐約期油昨升穿每桶79美元，接近7年高位。布蘭特期油曾升穿每桶83美元，刷新3年高位。比特幣昨觸及5萬美元，接近1個月高位。

美國飲品巨頭百事（PepsiCo）（美：PEP）在截至9月4日的第三季，收入按年增長超過一成，但因勞動力、材料及運輸成本上漲，令季度淨利按年跌3%。該公司早前曾經加價，並預告其產品將在明年首季再次加價。百事上調全年收入預測，股價早段升逾1%。

供應鏈瓶頸，令原材料及能源價格上漲。追蹤23種能源、金屬及農作物期貨合約的彭博商品現貨指數周一升1.1%，超過2011年創下的峰值。全球能源危機由歐洲蔓延至新興市場，除印度火力發電廠的煤炭庫存不足，巴西干旱也導致水力發電崩潰。巴西正增加使用天然氣發電，加劇了天然氣價格上漲的壓力。

（綜合報道）

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