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聯儲局查高層違規交易 涉去年救市前夕大規模買賣

【明報專訊】聯儲局高官炒股的爭議持續發酵。聯儲局表示，正與聯邦儲備委員會（Federal Reserve Board）的監察長辦公室（Office of Inspector General）合作，對聯儲局高層去年疫情期間的金融交易進行審查，以確定這些交易是否符合道德標準，以及有否違法。根據財務申報，聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida），以及兩名剛宣布請辭的聯邦公開市場委員會（FOMC）委員——達拉斯聯儲銀行長卡普蘭（Robert Kaplan）及波士頓聯儲銀行長羅森格倫（Eric Rosengren），都有在聯儲局去年因應新冠疫情推出緊急措施期間，進行過大規模的金融交易。

由於部分交易的金額高達數百萬美元，令外界質疑聯儲局高官是否趁救市機會，利用內幕消息進行交易。聯儲局發言人稱，上周起與監察長辦公室進行討論，以啟動獨立審查，了解部分聯儲局高官的交易活動，是否符合道德規則及法例，聯儲局將根據調查結果採取適當行動。此外，民主黨籍參議員沃倫（Elizabeth Warren）亦致函美國證交會（SEC），要求調查多名聯儲局高官是否涉及內幕交易。在銀行業頗具影響力的沃倫，曾公開反對鮑威爾連任聯儲局主席，為鮑威爾連任帶來風險。

卡普蘭羅森格倫上周已請辭

美國輿論對於聯儲局高層的不滿始於9月初，當時申報文件顯示，多名聯儲局高官在制定應急財政措施之際，大手買賣金融資產。文件顯示，卡普蘭去年進行的多次個股交易，金額在100萬美元或以上。羅森格倫則從事房地產交易，並與其他聯儲局官員購入按揭擔保證券（MBS）。卡普蘭與羅森格倫上周在爭議聲中請辭，惟羅森格倫則交代是因為健康緣故，提前9個月退休。

克拉里達交易金額百萬美元計

雖然聯儲局早在5月公布了克拉里達的交易，但國會議員近期注意到他在去年2月底，即美股跌勢加劇、債價急升，而聯儲局部署救市之際，進行了連串交易操作。

申報文件顯示，克拉里達在去年2月27日，先沽出一隻債券基金，同日再將資金轉而投資到一些股票基金，交易金額以百萬美元計。

翌日，聯儲局主席鮑威爾發表聲明，稱新冠疫情對經濟活動構成風險，強調聯儲局正密切關注事態發展。到去年3月3日，聯儲局宣布緊急減息0.5厘。到該月中旬，聯儲局再減息至接近零水平，並重啟量寬，為市場注入流動性。

聯儲局發言人表示，克拉里達的交易經預先的規劃，並在他參與聯儲局應對新冠疫情的決策前執行，其選定進行買賣的基金，獲聯邦儲備委員會的道德官員批准。聯儲局已於9月中宣布，對其道德規則進行審查。

聯儲局指引：敏感時刻避免金融交易

聯儲局主席鮑威爾指出，現有的道德規則，不足以維持公眾對聯儲局的信任。根據聯儲局對高層的交易活動指引，官員應在敏感時刻避免參與金融交易，以免外界懷疑交易與聯儲局的決策有關。

此外，官員應避免參與可能令外界認為有利益衝突的交易。

（綜合報道）

[國際金融]

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