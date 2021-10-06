經濟

東亞聯豐旗下5基金 重組為開放式基金

【明報專訊】東亞銀行（0023）旗下合營基金公司東亞聯豐公布，已將旗下5隻基金的結構，由單位信託基金重組成開放式基金公司（OFC），為業界首間公司將基金重組為OFC結構。公司表示，獲證監認可的OFC基金均合資格參與跨境理財通，可進一步發掘大灣區的巨大行業潛力，冀促進香港成為盧森堡和愛爾蘭以外，下一個投資基金基地。

東亞聯豐稱，該5隻基金包括東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐環球靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金，將歸入東亞聯豐投資系列開放式基金型公司。

OFC能以公司名義保管資產

公司行政總裁溫婉容表示，去年已推出首隻積極管理的OFC基金，名為東亞聯豐亞太區債券基金，公司將繼續回應投資者訴求，開拓不同主題或概念的基金。她又表示，相信未來會有更多OFC基金成立，以捕捉跨境理財通計劃的機會，並為內地投資者提供更多投資選項，對本港整個基金行業價值鏈的競爭力會有所提升。

本港的OFC制度在2018年7月設立，今年獲成為財政預算案中四大金融業市場資助計劃的其中一員，惟截至今年4月底，僅13間公司在港成立。OFC是一種以公司形式在港註冊成立的開放式基金，是一個獨立的法人或實體，設有董事局，能夠以公司名義保管資產；而單位信託基金則要求有基金受托人保管資產。

上 / 下一篇新聞

星凱‧堤岸折實均呎近1.9萬推268伙 低大圍柏傲莊III 5月首批約6% 1房折實617萬起
星凱‧堤岸折實均呎近1.9萬推268伙 低大圍柏傲莊III 5月首批約6% 1房折實617萬起
話你知：前身火炭惠康倉 每呎地價僅4700元
話你知：前身火炭惠康倉 每呎地價僅4700元
LP10趁勢加推101伙 折實均呎逼1.9萬
LP10趁勢加推101伙 折實均呎逼1.9萬
麗展3.28億購窩打老道116號
麗展3.28億購窩打老道116號
新香港人1200萬購上水洋房 繳360萬辣稅
新香港人1200萬購上水洋房 繳360萬辣稅
第二期消費券派3日 新地商場生意升兩成
第二期消費券派3日 新地商場生意升兩成
花樣年16億債券違約 惠譽：或爆連鎖反應 再震散內房股 富力融創挫約一成
花樣年16億債券違約 惠譽：或爆連鎖反應 再震散內房股 富力融創挫約一成
美聯入稟追討恒大拖欠賣樓佣金 涉4749萬元
美聯入稟追討恒大拖欠賣樓佣金 涉4749萬元
佳兆業押旗下佳兆業美好 發債籌逾9億元
佳兆業押旗下佳兆業美好 發債籌逾9億元
九置料海港城出租率短期回升至95%
九置料海港城出租率短期回升至95%
港大：消費券外貿帶動 港第三季實質GDP料增6.9%
港大：消費券外貿帶動 港第三季實質GDP料增6.9%
富途傳最快本周港申上市 集資78億
富途傳最快本周港申上市 集資78億
國際航協：航空業「已度過危機最深處」
國際航協：航空業「已度過危機最深處」
譚仔擬拓日澳 CEO：將味道帶到全世界 公司明掛牌 穩定後再攻西方市場
譚仔擬拓日澳 CEO：將味道帶到全世界 公司明掛牌 穩定後再攻西方市場
消費券首日效應強勁 AlipayHK交易額按年升7.5倍
消費券首日效應強勁 AlipayHK交易額按年升7.5倍
星展香港：還息不還本中小企減
星展香港：還息不還本中小企減
油價帶動油股急飈 恒指轉跌為升 中石油漲近8% 見兩年半新高
油價帶動油股急飈 恒指轉跌為升 中石油漲近8% 見兩年半新高
9月強積金人均蝕7098元
9月強積金人均蝕7098元
WeChat PayHK譚樂文過檔數碼通任副CEO
WeChat PayHK譚樂文過檔數碼通任副CEO
匯豐︰千禧世代新客增三成
匯豐︰千禧世代新客增三成
世茂上月合約銷售跌三成
世茂上月合約銷售跌三成
恒隆委趙家駒任首席財務總監
恒隆委趙家駒任首席財務總監
銀保監要求 保障煤電企業合理融資
銀保監要求 保障煤電企業合理融資
聯儲局查高層違規交易 涉去年救市前夕大規模買賣
聯儲局查高層違規交易 涉去年救市前夕大規模買賣
耶倫：通脹壓力不會短期內消失
耶倫：通脹壓力不會短期內消失
特斯拉判賠非裔前員工逾10億
特斯拉判賠非裔前員工逾10億
張兆聰：倘新界大建屋邨 利好領展
張兆聰：倘新界大建屋邨 利好領展
植耀輝：中車時代電氣 留意北水會否減持
植耀輝：中車時代電氣 留意北水會否減持
技術取勝：中國軟件需重上13元
技術取勝：中國軟件需重上13元
劉思明：熱炒股低位大彈 維達轉強可吼
劉思明：熱炒股低位大彈 維達轉強可吼
周顯：樓價難跌多過兩成
周顯：樓價難跌多過兩成
湯文亮：長臂管轄 如家規變國法
湯文亮：長臂管轄 如家規變國法
高盛資產管理：投資要追上千禧世代需求喜好
高盛資產管理：投資要追上千禧世代需求喜好